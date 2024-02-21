«Дія» для військових: Міноборони створює застосунок «Армія+»

Спеціалісти Міністерства оборони України та Мінцифри наразі спільно займаються розробкою спеціалізованого мобільного застосунку для військових під назвою «Армія+». В ньому пропонуватимуться документи та послуги для військових.

Так, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.

«Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все», — зазначив Міністр оборони України Рустєм Умєров.

Зазначається, що в застосунку «Армія+» також будуть доступні:

електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до електронних послуг та бойових систем;

комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;

форми зворотного зв’язку – для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;

навчальні онлайн курси для саморозвитку.

Як очікується, використання мобільного застосунку дозволить спростити та пришвидшити деякі процеси у війську.

«Щодня військові витрачають купу часу на подання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. Ми створюємо систему, яка чує кожного. Наше бачення — боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям», – наголосила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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Запуск застосунку «Армія+» очікується влітку, повідомляє пресслужба Міноборони.

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