«Дія», «Нова пошта», «Київ цифровий», мобільні банки та термінали не працюють ─ Хакерська атака чи ні?

Ранок 26 квітня зустрів українців масштабним збоєм в роботі різноманітних цифрових та платіжних сервісів. Через технічний збій не працювали платіжні термінали у магазинах і метро, а також не вдавалося розплатитися за допомогою мобільних гаманців Apple Pay та Google Pay.

Крім того, виникли проблеми в роботі багатьох популярних мобільних застосунків, як от «Дія», «Нова пошта», «Київ цифровий». Також не працювали або працювали з перебоями банківські застосунки, як от «Ощадбанк», ПУМБ, Ukrsibbank. Водночас monobank працював досить стабільно.

«Нова пошта» підтвердила наявність проблем на стороні стороннього підрядника, підкресливши, що мова не йде про хакерське втручання. Повне відновлення роботи сервісів планувалося на 10 ранку, однак проблеми в роботі застосунку спостерігаються й після 10-ї години.

У застосунку «Дія» пояснили, що неполадки в роботі мобільних застосунків виникли через оновлення, які проводились в одному з великих дата-центрів.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко заявив, що стався технічний збій, а не хакерська атака.

«На протязі години все повинно запрацювати, так обіцяють. Не кібернетична атака, технічний збій. Людський фактор».

Однак із цими твердженнями незгодний співзасновник monobank Олег Гороховський. У своєму Telegram-каналі він написав саме про хакерську атаку.

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«Наче хакерська атака на один із великих дата-центрів»

Той факт, що monobank працює навіть в той час, коли стався збій в роботі інших цифрових сервісів та банків, Гороховський пояснив потрійним резервуванням серверних потужностей банку.

В Telegram-каналі міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, якому належить відома фраза про перебільшену роль кібербезпеки, наразі немає жодної згадки про проблеми в роботі українських застосунків та сервісів.

ОНОВЛЕНО 26.04.25 10:35: Як повідомляє «Економічна правда», масштабний збій цифрових сервісів по всій Україні викликаний знеструмленням хмарного провайдера De Novo, на потужностях якого розміщені відповідні сервіси. Збій стався в результаті відключення світла у дата-центрі під час заміни джерел безперебійного живлення.