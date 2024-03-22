Новини Софт 22.03.2024 о 11:33 comment views icon

«Дія» тепер містить освітні документи

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Вадим Карпусь

Автор новин

«Дія» тепер містить освітні документи

Після недовгого періоду тестування в Мінцифри запровадили повноцінну підтримку освітніх документів застосунком «Дія». Отже, користувачам більше не потрібно буде шукати по шухлядах атестати й просити родичів допомогти знайти диплом.

Також електронний документ про освіту в смартфоні може стати у нагоді під час закордонної поїздки, якщо диплом залишився вдома. В будь-якому випадку документи про освіту будуть під рукою — в «Дії».

Відтепер у застосунку «Дія» доступні:

  • Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту
  • Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту
  • Свідоцтво про робітничу кваліфікацію
  • Диплом кваліфікованого робітника
  • Диплом фахового молодшого бакалавра
  • Диплом молодшого спеціаліста
  • Диплом молодшого бакалавра
  • Диплом бакалавра
  • Диплом спеціаліста
  • Диплом магістра
  • Диплом доктора філософії
  • Диплом доктора мистецтва

Щоб отримати доступ до освітніх документів в застосунку, необхідно оновити «Дію». Документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Наразі також ведуться роботи з метою залучити ще й додатки.

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