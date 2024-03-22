«Дія» тепер містить освітні документи

Після недовгого періоду тестування в Мінцифри запровадили повноцінну підтримку освітніх документів застосунком «Дія». Отже, користувачам більше не потрібно буде шукати по шухлядах атестати й просити родичів допомогти знайти диплом.

Також електронний документ про освіту в смартфоні може стати у нагоді під час закордонної поїздки, якщо диплом залишився вдома. В будь-якому випадку документи про освіту будуть під рукою — в «Дії».

Відтепер у застосунку «Дія» доступні:

Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту

Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту

Свідоцтво про робітничу кваліфікацію

Диплом кваліфікованого робітника

Диплом фахового молодшого бакалавра

Диплом молодшого спеціаліста

Диплом молодшого бакалавра

Диплом бакалавра

Диплом спеціаліста

Диплом магістра

Диплом доктора філософії

Диплом доктора мистецтва

Щоб отримати доступ до освітніх документів в застосунку, необхідно оновити «Дію». Документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Наразі також ведуться роботи з метою залучити ще й додатки.

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