«Дія» тепер містить освітні документи

Після недовгого періоду тестування в Мінцифри запровадили повноцінну підтримку освітніх документів застосунком «Дія». Отже, користувачам більше не потрібно буде шукати по шухлядах атестати й просити родичів допомогти знайти диплом.
Також електронний документ про освіту в смартфоні може стати у нагоді під час закордонної поїздки, якщо диплом залишився вдома. В будь-якому випадку документи про освіту будуть під рукою — в «Дії».
Відтепер у застосунку «Дія» доступні:
- Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту
- Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту
- Свідоцтво про робітничу кваліфікацію
- Диплом кваліфікованого робітника
- Диплом фахового молодшого бакалавра
- Диплом молодшого спеціаліста
- Диплом молодшого бакалавра
- Диплом бакалавра
- Диплом спеціаліста
- Диплом магістра
- Диплом доктора філософії
- Диплом доктора мистецтва
Щоб отримати доступ до освітніх документів в застосунку, необхідно оновити «Дію». Документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Наразі також ведуться роботи з метою залучити ще й додатки.
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