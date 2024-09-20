DJI Action 5 Pro: кращий сенсор, більші дисплеї, довший час роботи та знижена ціна – від $349

DJI випустила нову екшн-камеру Action 5 Pro. Завдяки новому датчику «нового покоління» компанія обіцяє покращену якість відео, подовжений термін служби батареї, пропонує більші дисплеї та нову функцію відстеження об’єкта та центрування.
DJI Action 5 Pro має 1/1,3-дюймовий сенсор (такого ж розміру, як і в Action 4). DJI каже, що тепер сенсор може похвалитися динамічним діапазоном в 13,5 стопи експозиції, «що робить її першою екшн-камерою зі специфікаціями, які конкурують з професійними камерами». Максимальна роздільна здатність фотографії становить 40 Мп, порівняно з 10 Мп в Action 4. Об’єктив має те саме поле зору 155 градусів і діафрагму f/2,8, що й попередня модель.
Камера здатна знімати відео 4K з частотою до 120p зі співвідношенням 16:9, а також 4:3 (3840×2880 пікселів). Максимальна роздільна здатність – 4K UltraHD (у конкуруючої GoPro 13 – 5.3K, 8:7, 5312×4648). Також новинка підтримує зйомку 1080p зі швидкістю до 240 кадрів в секунду (до 960 кадрів в секунду в режимі екстраполяції кадрів). Як і раніше, зображення можна записувати в 10-бітному D-Log M і HLG для збільшення динамічного діапазону.
DJI заявляє про можливість знімати «високодинамічне відео при слабкому освітленні» зі швидкістю 4K/60 кадрів в секунду, щоб зберегти деталі в тіні без переекспонування світлих ділянок. Камера оснащена режимом SuperNight, який використовує ШІ-шумопоглинання для отримання відносно чистого відео за слабкого освітлення.
Новий акумулятор на 1950 мАг забезпечує до 4 годин безперервного використання, або приблизно на 50% більше, ніж раніше. Цьому також сприяє новий 4-нм чип і алгоритм, який оптимізує енергозбереження.
«Навіть за низьких температур до -20°C (-4°F) камера може надійно записувати відео до 3,6 години», — додає DJI.
Ключовою новою функцією є центрування та відстеження об’єкта, що дозволяє знімати без стабілізатора. DJI Action 5 Pro інтелектуально визначає положення об’єкта зйомки та динамічно коригує композицію, щоб утримувати об’єкт у центрі кадру. Це зроблено цифровим способом, а роздільна здатність зменшена до 2,7K. Пристрій пропонує «надійну стабілізацію» та режим HorizonSteady, який забезпечує стабільність під час повороту на 360 градусів.
Action 5 Pro має сертифікат EN13319 як водонепроникна без чохла на глибині до 20 м. Вона може розпочати запис автоматично, щойно ви опинитесь під водою, і має нову функцію – манометр для запису даних про глибину під водою, тривалість для забезпечення безпеки користувача.
Хоча корпус має такий же розмір, як і раніше, обидва OLED-екрани збільшені на 16% завдяки меншим рамкам. Розмір заднього екрана тепер становить 2,5 дюйма. Пристрій працює з DJI Mic 2 для високоякісного запису звуку, і ви можете одночасно використовувати вбудований мікрофон для навколишнього звуку.
Ще одним нововведенням є наявність 47 ГБ вбудованої пам’яті та швидкість передачі даних 80 МБ/с через Wi-Fi 6.0 або USB 3.0. Інші функції включають оновлену програму Mimo, пряму трансляцію через Wi-Fi, часовий код для синхронізації кількох камер і функцію попереднього запису.
Гарна новина полягає в тому, що попри ряд покращень нова DJI Action 5 Pro коштує дешевше за Action 4 – $349 в наборі Pro Combo, який включає камеру та один акумулятор, захисну рамку, швидкоз’ємне кріплення для адаптера тощо. Ціна Action 5 Pro Adventure Combo – $449. Цей комплект додає ще дві батареї та зарядний пристрій разом із подовжувачем 1,5 м.
Джерело: Engadget
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