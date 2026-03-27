DJI випустила Avata 360 за €473: 8K-відео, 360° огляд і до 23 хв польоту

Дрон DJI Avata 360 за €473 вміє знімати 8K HDR відео на 360° з частотою 60 к/с

Компанія DJI представила новий FPV-дрон DJI Avata 360, який являє собою відповідь на конкуренцію з боку Antigravity A1. Головна фішка новинки полягає у підтримці зйомка повноцінного 360-градусного відео у роздільній здатності 8K при частоті 60 к/с із підтримкою HDR.





DJI Avata 360 отримав флагманські сенсори формату 1 дюйм із великими пікселями 2,4 мкм і розширеним динамічним діапазоном. Завдяки змінним об’єктивам користувач може обирати сценарій зйомки: 360°-лінза дає повний огляд і дозволяє знімати фото до 120 МП. Відео та фото можна або експортувати одразу, або змінювати кадрування вже після зйомки — це зручно для створення різних форматів контенту з одного дубля.

Якщо 360° не потрібне, є режим Single Lens — класична зйомка у стилі Avata з роздільною здатністю 4K60fps. Передача відео працює через систему O4+ і забезпечує стрім у 1080p60fps на відстані до 20 км. Об’єктив можна швидко замінити самостійно, для цього у комплекті є відповідний набір інструментів.





Автономність дрона становить до 23 хвилин польоту. Для безпеки передбачили всенаправлені датчики перешкод, які працюють навіть у нічному режимі, а також інтегровані захисні кожухи пропелерів.

В дрон інтегрували 42 ГБ вбудованої пам’яті, чого вистачає приблизно на 30 хвилин 8K 360° відео. Передача файлів відбувається через Wi-Fi 6: 1 ГБ даних копіюється у застосунок DJI Fly за 10 секунд зі швидкістю до 100 МБ/с. Новинка підтримує необмежене обертання та нахил камери для динамічних кадрів, має інтелектуальне відстеження об’єктів і автоматично підбирає оптимальний режим трекінгу. Є й швидкий монтаж прямо в застосунку одним натисканням.

Керувати дроном можна через пульти DJI RC2, RC-N2 або RC-N3. А з контролером DJI RC Motion 3 він отримує можливість виконувати повітряні трюки у FPV-режимі.

DJI Avata 360 вже доступний для передзамовлення. Ціни стартують від £409 / €473 за базову версію дрона. Комплект із RC2 коштує £639 / €719, набір Fly More — £829 / €939, а Motion Fly More з окулярами DJI Goggles N3 — також £829 / €939. Поставки почнуться наступного місяця.

Джерело: gsmarena