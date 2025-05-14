DJI представила Mavic 4 Pro з камерами 6K 100/48/50 МП та більшим часом польоту за $2100

Дрон DJI Mavic 4 Pro / DJI

У світі персональних дронів з’явився новий претендент на лідерство — DJI Mavic 4 Pro. Компанія зробила суттєвий крок уперед у порівнянні з попередником, запропонувавши поліпшену камеру, більшу тривалість польоту, вищу швидкість і унікальний підвіс Infinity Gimbal, що обертається на всі 360°. Розглянемо докладніше.

Підвіс у новому DJI Mavic 4 Pro не лише здатен обертатися на 360 градусів для зйомки відео під різними кутами. Він також може повертатися для знімання вертикальних відео та дозволяє підіймати камеру вгору на 70° для драматичних кадрів.

Камери DJI Mavic 4 Pro

На підвісі розташувалися одразу три камери:

Основна 100-мегапіксельна камера Hasselblad з сенсором формату Four Thirds і ширококутним об’єктивом 28 мм. Вона має змінну діафрагму від f/2.0 до f/11.

Середньофокусна камера з 1/1,3-дюймовим 48-мегапіксельним сенсором і фокусною відстанню 70 мм (подібна до Mavic 3 Pro).

Телефото камера з 1/1,5-дюймовим 50-мегапіксельним сенсором і фокусною відстанню 168 мм (діафрагма f/2.8). Це суттєве покращення у порівнянні з 12-мегапіксельним 1/2-дюймовим сенсором у 3 Pro.

DJI обіцяє однакову передачу кольорів у всіх трьох модулях, тож монтаж відео буде простішим. Камери підтримують 10-бітні профілі D-Log, D-Log M і HLG, а також знімають відео у форматі HDR 4K/60p з динамічним діапазоном щонайменше 13 стопів.

Основна камера підтримує запис у 6K/60p і забезпечує до 16 стопів динамічного діапазону. Для сповільнених кадрів доступний режим 4K/120p на основній і середньофокусній камерах, та 4K/100p на телефото камері.

Додатково DJI Mavic 4 Pro обладнаний шістьма камерами типу «риб’яче око» з підтримкою знімання в умовах слабкого освітлення для навігації.

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Для передачі відео слугує нова система DJI O4+, яка підтримує сигнал на відстані до 41 км. Якщо триматися в межах 30 км, можна отримати відео HDR у 10-бітній якості.

Льотні характеристики

БПЛА отримав два процесори, які відповідають за навігацію та уникнення зіткнень. Система виявляє перешкоди у всіх напрямках навіть при швидкості 65 км/год. При гарному світлі дрон може орієнтуватися у просторі навіть без GPS. Система ActiveTrack 360° дозволяє слідкувати за об’єктами, навіть якщо вони частково сховані, і впізнавати транспорт на відстані до 200 метрів.

Автономність забезпечує новий акумулятор місткістю 95 Вт·год. Завдяки ньому дрон може перебувати в повітрі до 51 хвилини — це на 8 хвилин більше, ніж у Mavic 3 Pro. Максимальна швидкість сягає 90 км/год.

Пульт і зарядна станція

Разом із дроном DJI представила новий пульт керування RC Pro 2. Він обладнаний 7-дюймовим mini-LED екраном й 128 ГБ вбудованої пам’яті. Акумулятора вистачає на 4 години роботи. Для запису звуку можна використати вбудований мікрофон або підключити DJI Mic.

Функція DJI QuickTransfer дозволяє передавати відео через застосунок DJI Fly зі швидкістю до 80 МБ/с завдяки підтримці Wi-Fi 6 — навіть коли дрон уже складено в сумці. Можна також передавати дані через кабель USB-C.

Додатково пропонується нова зарядна станція Parallel Charging Hub, яка заряджає до трьох батарей одночасно. Вона розподіляє енергію так, щоб спочатку швидко зарядити найрозрядженішу батарею, а потім — усі разом. Одна батарея заряджається за 50 хвилин, три — за 90. Хаб також може ділитися енергією між батареями (брати енергію у найбільш зарядженого акумулятора та розподіляти між іншими) або заряджати інші пристрої (смартфони, ноутбуки) як звичайним павербанком потужністю до 100 Вт.

Ціна DJI Mavic 4 Pro

Дрон DJI Mavic 4 Pro вже доступний для замовлення у Європі. Початкова комплектація включає сам БПЛА із вбудованим сховищем 64 ГБ, батарею та базовий пульт керування DJI RC 2. Ціна ткого набору становить €2100.

Набір Fly More Combo з ціною €2700 пропонує додатково дві батареї, адаптер живлення USB-C потужністю 100 Вт, зарядну станцію й сумку для перенесення всього цього обладнання.

Найдорожча комплектація Creator Combo включає дрон зі сховищем місткістю 512 ГБ, новий пульт DJI RC Pro 2, адаптер живлення потужністю 240 Вт та кабель USB C-to-C. Ціна цього набору становить вже €3540.

Що цікаво, дрон DJI Mavic 4 Pro не продаватиметься офіційно у США, ймовірно, через торгівельну війну із захмарними митами між США та Китаєм чи інші обмеження.

Джерело: gsmarena