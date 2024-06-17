У США заборонять дрони DJI — Палата представників Конгресу прийняла відповідний закон

Палата представників Конгресу США ухвалила заборону на продаж дронів DJI у США. «Закон про протидію безпілотникам» (Countering CCP Drones Act) є частиною щорічного законодавчого акту NDAA, який розподіляє оборонні витрати на оборону на наступний рік.

Виробник безпілотників DJI базується в Китаї та контролює понад 70% світового ринку безпілотників, у чому законодавці США вбачають загрозу. 6% акцій DJI знаходяться в руках китайських державних компаній, що призвело до побоювань щодо ризиків для національної безпеки та шпигунства. Також успіх DJI зміцнюватиме китайську економіку.

«DJI представляє неприйнятний ризик для національної безпеки, настав час позбавити Америку безпілотників, виготовлені комуністичним Китаєм», — каже конгресвумен Еліза Штефанік.

Поточне законодавство не забороняє використання вже придбаних дронів DJI у Сполучених Штатах, лише продаж продукції DJI у США. Разом з тим, продукція DJI досить широко використовується у США, і новий закон може викликати занепокоєння. Новий закон ще має пройти Сенат та отримати підпис президента.

Щодо заборони китайських товарів, держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно пояснив: «Ми зосереджені лише на найбільш чутливих технологіях, які можуть становити загрозу нашій безпеці. Ми не зосереджені на припиненні або стримуванні торгівлі з Китаєм».

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Джерело: Tom`s Hardware

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