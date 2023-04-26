DJI випустила дрони Mavic 3 Pro та Mavic 3 Pro Cine з оновленою потрійною камерою та ціною від $2199

DJI оснастила квадрокоптер Mavic 3 Pro трьома камерами замість двох у звичайної версії. Новий дрон, що надходить у продаж у травні, оснащений такою ж камерою Hasselblad, яка працює разом із новим 70 мм телевиком та 166 мм зум-камерою для більш точного кадрування.

Курс Machine Learning Engineer І покажи ChatGPT, хто тут головний Хочу!

Об’єктив Hasselblad знімає з максимальною роздільною здатністю 5,1 K до 50 к/с і може виконувати уповільнене знімання зі швидкістю 120 к/с у режимі DCI 4K. Нова камера 3x може знімати відео 4K 60 к/с і робити фото з роздільною здатністю до 48 МП за допомогою 1/1,3” сенсора CMOS. Телевик також отримав невелике оновлення – діафрагму діафрагми f/3.4 та можливість фільмування 4K/60 fps.

Додаткові можливості обернулися невеликим зниженням автономії – 43 хв в порівнянні з 46 хв у звичайного Mavic 3. Це значення передбачає, що ви не використовуєте систему обходу перешкод DJI APAS 5.0. та не знімаєте відео. Інших суттєвих змін немає.

Що унікально у версії Mavic 3 Pro Cine, так це підтримка кодування Apple ProRes (422 HQ, 422 та 422 LT) та наявність 1 ТБ вбудованої пам’яті для розміщення цього матеріалу. Це не зовсім ProRes RAW, на які здатна промислова модель DJI Inspire 3, а й вартість дрона є втричі меншою.

Mavic Pro 3 вже доступний для замовлення на сайті DJI та в інших магазинах, постачання розпочнуться у травні. Як і попередні версії, Mavic Pro 3 випускається у різних комплектаціях. Комплект Fly More Combo за $2999 доларів включає сумку, два додаткові набори пропелерів, чотири фільтри ND, дві додаткові батареї та док-станцію для заряджання, захисний «намордник», кабелі для заряджання та RC-контролер з екраном. Базова комплектація за $2199 доларів включає контролер.

Для просунутих пілотів є комплект Fly More Combo за $3889, який включає ті ж елементи плюс оновлений контролер RC Pro з парою антен та можливістю захоплення відео в реальному часі. Mavic 3 Pro Cine поставляється у повному комбо-пакеті преміумкласу за $4799.

Курс Java. Набридло працювати «на дядю»? Працюй на Java! Ми не візьмемо з тебе грошей, поки ти не отримаєш першу зарплату . Хочу

Джерело: The Verge