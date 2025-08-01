DJI Osmo 360: перша панорамна камера бренду знімає відео 8K/50p

DJI анонсувала камеру Osmo 360: запис панорамних відео до 8K з 50 к/с і ціна €480

DJI підготувала до випуску Osmo 360 — свою першу екшн-камеру з повним круговим оглядом 360°. Новинка не просто заповнює прогалину в лінійці компанії, а й встановлює нові стандарти для сегменту. Це перша камера з підтримкою запису відео у 8K при 50 кадрах за секунду, а також вона здатна безперервно знімати з параметрами 8K/30p протягом 100 хвилин.

В основі Osmo 360 лежать два CMOS сенсори розміром 1/1,1 дюйма. За словами DJI, разом вони забезпечують якість, еквівалентну одному 1-дюймовому сенсору при знімання у форматі 360°. Камера оснащена першими в галузі квадратними HDR-сенсорами, створеними з нуля саме для кругового відео. Вони забезпечують динамічний діапазон у 13,5 кроків експозиції та діапазон світлочутливості ISO 100-51200. Світлосила заявлена f/1.9.

Для плавності відео передбачені такі функції, як HorizonSteady, щоб забезпечити рівність відеозапису навіть при повороті камери, та RockSteady 3.0 для стабілізації зображення.

Дві камери разом можуть знімати відео з роздільною здатністю 8K 360° зі швидкістю до 30 к/с або до 50 к/с з масштабуванням. Також камера може записувати відео зі швидкістю до 100 к/с під час зйомки у форматі 4K. Крім того, можна записувати відео через один об’єктив з роздільною здатністю до 5K зі швидкістю до 60 к/с або надширококутне відео з одним об’єктивом з роздільною здатністю до 4K зі швидкістю до 120 к/с.

DJI Osmo 360 також здатна знімати фотографії:

30,72 Мп у співвідношенні 4:3 з однієї камери

120 Мп панораму у співвідношенні 2:1 з обох камер

Для зберігання відзнятого матеріалу є сховище місткістю 128 ГБ, але лише 105 ГБ з них доступні для користувача. Також підтримуються картки пам’яті microSD місткістю до 1 ТБ. Пристрій оснащений бездротовими модулями Wi-Fi 6 та Bluetooth. Камера отримала 2-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 314×556 пікселів.

Інтегрована у Osmo 360 батарея забезпечує досить довгий час запису. Камера може працювати без підзарядки до:

100 хв — у 8K/30p

190 хв — у 6K/24p

90 хв — навіть при температурі -20°C

Ціна DJI Osmo 360 становить €480 за базовий комплект Standard Combo, який включає саму камеру, захисний чохол, гумовий захист лінз. Комплектація Adventure Combo додатково містить 1,2-метровий “невидимий” селфі-стік, 2 батареї Extreme Battery Plus і багатофункціональний батарейний кейс. За цей набір вже доведеться заплатити €630.

Джерело: gsmarena, DJI