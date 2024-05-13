Для автопілота та людей: вчені пропонують четвертий сигнал світлофора

Дослідники пропонують додати четверте світло на світлофор — для автомобілів з автопілотом. Новий сигнал, можливо, білий, сигналізуватиме, коли на дорозі достатньо автономних транспортних засобів, щоб коригувати рух.

За словами дослідників, безпілотні автомобілі можуть призвести до серйозних змін у сигналах світлофорів, які були розроблені понад 100 років тому. Генрі Лю, професор цивільної інженерії Мічиганського університету та провідний дослідник, припускає, що впровадження нової системи світлофорів може бути ближчим, ніж очікувалося.

Дослідники Мічиганського університету на чолі з Лю впровадили пілотну програму у передмісті Детройта Бірмінгемі. Вони використовували дані про швидкість та місцеперебування автомобілів General Motors, щоб налаштувати час світлофорів. Попри те, що лише 6% транспортних засобів у Бірмінгемі підключені до системи GM, вдалося зібрати достатньо даних для коригування часу роботи світлофорів та покращення потоку транспорту.

У Бірмінгемі, як і в більш ніж половині країни, 34 світлофори працюють за фіксованим графіком без камер або датчиків для моніторингу руху. Хоча існують більш просунуті варіанти, вони вимагають дорогих та складних змін інфраструктури.

«Перевага методу полягає в тому, що вам не потрібно нічого робити з інфраструктурою … дані надходять не від інфраструктури, а від автомобільних компаній», — каже Лю.

Даніель Дено, директор з питань безпеки дорожнього руху в Дорожній комісії в окрузі Окленд, штат Мічиган, зазначила, що навіть незначні зміни часу зеленого світла в Бірмінгемі зменшили затори. Завдяки майбутнім дослідженням, які фінансуються коштом грантів, планується автоматизувати світлофори в іншому місці округу, що, можливо, призведе до більших покращень.

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Четвертий сигнал світлофора

В Університеті штату Північна Кароліна команда під керівництвом Алі Хаджбабаї, доцента інженерії, досліджує інший підхід. Замість того, щоб коригувати наявні ‘сигнали світлофора, Хаджбабаї пропонує додати четверте світло, можливо, білого кольору, щоб сигналізувати, коли на дорозі є достатня кількість автономних транспортних засобів для спрямування руху.

«Коли ми доїжджаємо до перехрестя, ми зупиняємося, якщо воно червоне, і йдемо, якщо воно зелене. Але якщо біле світло активне, ви просто стежите за автомобілем попереду», – пояснив Хаджбабаї.

При цьому конкретний колір світла не важливий — найважливішим є забезпечення загального розуміння та сприйняття нової системи. Дослідники визнають, що реалізація такого підходу може тривати кілька років, оскільки для ефективного функціонування потрібно, щоб від 40% до 50% транспортних засобів на дорозі були автономними.

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Джерело: Associated Press

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