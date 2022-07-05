Для виїзду за межі областей військовозобов’язані мають отримати дозвіл — у Генштабі ЗСУ випустили нове роз’яснення [і підтвердили військовий квиток у «Дії»]

Сьогоднішня публікація офіційного роз’яснення Генерального штабу ЗСУ у Facebook з приводу обмеження переміщення військовозобов’язаних Україною — заборона на виїзд за межі місця проживання без спеціального дозволу ТЦК — здійняла чимало галасу. Здавалося б уточнення радниці головнокомандувача ЗСУ та коментар самого Валерія Залужного не залишають сумнівів, що ніяких дозволів не потрібно. Але зараз з’явилося чергове роз’яснення, з якого випливає, що для виїзду за межі області військовозобов’язані мають отримати дозвіл у ТЦК та СП.

Оновлено [21:43]: Зеленський прокоментував обмеження для військовозобов’язаних на виїзд з місця проживання та пообіцяв розібратися.

Президент України Володимир Зеленський втрутився у ситуацію та прокоментував обмеження для військовозобов’язаних на виїзд з місця проживання у вечірньому зверненні 5 липня.

«Я обіцяю народу розібратися з цим і прошу Генштаб більше без мене не приймати таких рішень». — заявив Зеленський

Він доручив Головнокомандувачу, Міністру оборони та начальнику Генштабу доповісти про рішення щодо дозволів військовозобов’язаним виїжджати за межі області.

Апдейт щодо ситуації з пересуванням військовозобов’язаних Україною

Те, що для виїзду за межі областей військовозобов’язані мають отримати дозвіл у ТЦК та СП, підтвердив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись в етері національного телемарафону, відповідаючи на запитання журналістів.

«Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл», цитує слова офіцера відділ комунікації Генштабу ЗСУ у FB.

Олександр Хлись нагадав, що відповідні норми законодавства України діють давно та у зв’язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов’язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

Військовий облік у «Дії»

Також полковник Олександр Хлись проінформував про використання застосунку «Дія» для військового обліку у майбутньому. Окремо це підтвердили в Міноборони — наразі міністерство розглядає можливість цифровізації окремих етапів та елементів взяття на військовий облік, повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«У нас є загальна політика держави — це «країна у смартфоні». І, безумовно, в тому числі, таке питання як облік військовозобов’язаних надалі також може бути принаймні на перших кроках частково переведено в цифровий режим з використанням «Дії», — сказав Мотузяник.

Раніше у Мінцифрі запевнили, що військові повістки через «Дію» ніхто вручати не буде, але припустили, що в майбутньому в застосунку може з’явитись військовий квиток. Насправді це вже давно не новина, а лише підтвердження намірів — ще наприкінці 2021 року підіймалося питання створення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Military ID) та реалізація набору відповідних послуг на порталі «Дія».