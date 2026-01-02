До в’язниці на 20 років: експерти з кібербезпеки атакували компанії зловмисним ПЗ та вимагали десятки мільйонів доларів

Зображення: Depositphotos

Ці фахівці з кібербезпеки вчиняли саме те, для запобігання чому їх наймали. Здається, одна теорія змови щойно отримала підтвердження.

Цікаво, як би існували борці з кіберзагрозами, якби не було кіберзагроз? Ці двоє, здається, вирішили забезпечити себе постійною роботою, створюючи такі загрози. До того ж дуже прибутковою: з кожної окремої жертви вимагали виплати від $300 тис. до $10 млн. BleepingComputer повідомляє, що колишні працівники безпекових компаній Sygnia та DigitalMint визнали себе винними в атаці на кілька американських компаній за допомогою програм-вимагачів та утримання їхніх даних з вимогою виплати величезних сум. Тепер вони можуть отримати два десятки років ув’язнення.

“Ці обвинувачені використали свою складну підготовку та досвід у галузі кібербезпеки для скоєння атак програм-вимагачів — саме того типу злочинів, над припиненням яких вони мали б працювати. Здирництво через інтернет завдає шкоди невинним громадянам так само як і вилучення грошей безпосередньо з їхніх кишень. Міністерство юстиції прагне використовувати всі доступні інструменти для виявлення та арешту винних в атаках програм-вимагачів там, де у нас є юрисдикція”, — заявив помічник генерального прокурора А. Тайсен Дува.

40-річний Раян Кліффорд Голдберг з Воткінсвілла, штат Джорджія, був менеджером з реагування на інциденти в Sygnia, а 36-річний Кевін Тайлер Мартін з Роанока, штат Техас, був перемовником щодо загроз програм-вимагачів у DigitalMint. Ще один неназваний співучасник обіймав ту саму посаду, що й Мартін, у DigitalMint, але його ще не ідентифікували. За даними Міністерства юстиції, ці троє осіб використовували програму-вимагач ALPHV BlackCat для своєї злочинної діяльності, виплачуючи її адміністраторам 20% свого незаконного доходу.

Змовники атакували компанії у різних штатах, зокрема в Мериленді, Каліфорнії, Флориді та Вірджинії. Після сплати 20% частки BlackCat група розділила решту здобичі на три частини та відмила у біткоїнах через різні канали. Правоохоронні органи не розповіли історію їхнього викриття, однак один з обвинувачених був затриманий ще понад два роки тому. Також триває справа про конфіскацію злочинно надбаних активів, тож у жертв є надія на компенсацію.