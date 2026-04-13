Rockstar прокоментували ультиматум хакерів ShinyHunters щодо GTA 6

Софія Шадріна

Хакерська група ShinyHunters заявила, що отримала доступ до внутрішніх даних Rockstar Games і поставила ультиматум: або студія платить, або дані опиняються у відкритому доступі. Дедлайн минає 14 квітня.


Зловмисники не атакували Rockstar напряму. За даними видання The Cybersec Guru, ShinyHunters проникли через Anodot — стороній сервіс для аналітики хмарних витрат, яким користується студія. Anodot сам нещодавно постраждав від злому, і хакери вкрали через нього автентифікаційні токени, що дозволило безперешкодно заходити в хмарні сховища Rockstar на платформі Snowflake, — тобто системи студії бачили це як легітимний трафік від довіреного партнера.

На своїй сторінці в даркнеті ShinyHunters залишили лаконічне повідомлення:

“Rockstar Games, ваші Snowflake-інстанції скомпрометовано через Anodot.com. Платіть або зливаємо. Це останнє попередження до 14 квітня — після цього вас чекають кілька неприємних цифрових проблем. Зробіть правильний вибір, не станьте черговим заголовком.”

Точний обсяг викраденого досі невідомий. Згідно з різними звітами, під загрозою можуть опинитися фінансові записи, маркетингові матеріали та контракти з Sony і Microsoft. Паролі гравців і платіжні дані, за наявними відомостями, не постраждали — мова йде виключно про корпоративну інформацію. Rockstar підтвердила інцидент у заяві для IGN:


“Ми можемо підтвердити, що обмежений обсяг некритичної корпоративної інформації було отримано в рамках злому через стороннього постачальника. Цей інцидент не впливає на нашу організацію чи наших гравців.”

Студія дала зрозуміти, що платити не збирається. Не вперше Для Rockstar це вже друга серйозна атака за кілька років.

Як раніше писав ITC, у 2022 році 18-річний хакер Аріон Куртадж проник у внутрішній Slack-канал студії і злив понад 90 ранніх відеофрагментів GTA 6. Той злом коштував Rockstar $5 млн і тисяч годин робочого часу. Куртадж отримав довічне ув’язнення у психіатричній лікарні.

Пізніше стався ще один злам, під час якого в мережу потрапив код GTA 5 і фрагменти Bully 2. ShinyHunters — досвідчена група, що діє з 2020 року. Серед їхніх попередніх жертв — Microsoft, AT&T, Ticketmaster та Cisco. На початку 2026-го група заявила про злом даних з понад 400 компаній через Salesforce.

Тим часом GTA 6 готується до виходу 19 листопада 2026 року на PS5 і Xbox Series X|S. Раніше ITC розповідав, що Rockstar скасувала ревʼю-коди для журналістів — рецензентам доведеться грати у “секретному місці”, щоб уникнути витоків.

Джерело: GameRant

