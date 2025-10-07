Навала хакерів: за рік зламані 81% британських вишів, 43% бізнесів, 80% компаній платять кіберздирникам

Depositphotos

За результатами урядового дослідження, близько 90% університетів та понад 43% компаній у Великій Британії, які увійшли до аналізу, щонайменше один раз піддавались хакерським атакам протягом останніх 12 місяців.

Серед числа гучних хакерських атак — масштабний виток даних автомобільного гіганта Jaguar Land Rover (JLR), який призвів до зупинки роботи, та нещодавня атака на мережу дитячих садків, у якій зображення дітей використовувались як інструмент шантажу. Підприємства та наукові заклади завжди були вразливими для хакерських атак, однак саме у 2025 році у Великій Британії подібні кібератаки стали масовим явищем.

За останній рік переважна більшість взятих до дослідження університетів, коледжів додаткової освіти та середніх шкіл пережили спроби зламу. Близько 91% опитаних університетів, 85% коледжів та 60% середніх шкіл заявили про ті чи інші форми кібератак.

Серед початкових шкіл 44% заявили про спроби кібератак. 43% респондентів з британських компаній також зазначили, що їхні підприємства протягом останнього року зазнавали кібератак. У рамках дослідження було опитано представників з понад 2 тис. підприємств, 250 початкових шкіл, 240 середніх шкіл, 54 коледжів та 32 університетів.

За даними BBC, за останній рік від кібератак у Великій Британії постраждало понад 610 тис. підприємств та 61 тис. благодійних організацій. Зокрема, після масштабного витоку даних Jaguar Land Rover змушена була припинити роботу на кілька тижнів та звернутись по державну допомогу для уникнення масштабних скорочень працівників. Компанію також забезпечують тисячі дрібніших підприємств, які теж постраждали.

У BBC зауважують, що традиційно подібні кібератаки здійснюються з території Росії. Є підстави припускати, що атаки ініційовані російським урядом у рамках асиметричної війни країни-агресорки проти західних держав на тлі продовження злочинної війни проти України. Однак у 2025 році більшість кібератак проводилась з території Великої Британії, а їхніми ініціаторами були британські підлітки.

“За останні пару років ситуація трохи змінилася: англомовні хакери, в основному підлітки, беруть у лізинг або орендують в російськомовних кіберзлочинців програми-вимагачі, а потім використовують їх для підриву роботи компаній, до яких вони отримали доступ, заради вимагання грошей. Ці злочинці, зазвичай, зосереджуються на досить відомих жертвах, тому що їх цікавить не лише фінансова вигода: вони хочуть продемонструвати свої навички та отримати визнання у цій досить огидній хакерській екосистемі, яка у нас є”, — пояснює експерт з кібербезпеки з Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Джеймс Макколл.

У ході дослідження було виявлено, що не в усіх школах, університетах та компаніях запроваджено сучасні протоколи та процедури кібербезпеки. Наявність таких протоколів і процедур не запобігає зламам повністю, але може допомогти не допустити, щоб установа стала легкою здобиччю.

