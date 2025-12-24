Розгром кіберзлочинців: Інтерпол затримав 574 особи у 19 країнах та знешкодив 6 програм-вимагачів

Depositphotos

Міжнародна операція під керівництвом Інтерполу з протидії кіберзлочинності призвела до 574 арештів у 19 країнах Африки та розшифрування шести варіантів програм-вимагачів — операція Sentinel зірвала діяльність угруповань, що завдали збитків на $21 млн, і дозволила повернути $3 млн.

Серед основних загроз було виявлено компрометацію ділового електронного листування та програми-вимагачі. У межах масштабної скоординованої операції під керівництвом Інтерполу міжнародні правоохоронні органи, за повідомленнями, заарештували 574 підозрюваних у 19 країнах Африки, причетних до кіберзлочинної діяльності. Операція Sentinel, що тривала з 27 жовтня по 27 листопада, дозволила повернути близько $3 млн завдяки розшифруванню шести варіантів програм-вимагачів та ліквідації понад 6 000 шкідливих посилань. Трійку найпоширеніших кіберзлочинів, виявлених під час операції, склали компрометація ділового електронного листування (BEC), цифрове вимагання та програми-вимагачі.

Розслідувані під час операції справи, за оцінками, спричинили фінансові втрати на суму понад $21 млн і охоплювали близько 20 африканських країн. Під час операції в Беніні правоохоронці ліквідували 43 шкідливі домени та заблокували 4 318 акаунтів у соціальних мережах, пов’язаних зі схемами вимагання та шахрайства, що призвело до 106 арештів. У Камеруні влада оперативно відреагувала на фішингову кампанію, пов’язану з онлайн-платформою з продажу транспортних засобів: кампанію було відстежено до скомпрометованого сервера, а банківські рахунки зловмисників заморожено протягом кількох годин після звернення потерпілих.

“Масштаби та складність кібератак по всій Африці зростають, особливо проти критично важливих секторів, таких як фінанси та енергетика. Результати операції Sentinel відображають відданість африканських правоохоронних органів, які тісно співпрацюють із міжнародними партнерами. Їхні дії успішно захистили засоби до існування, убезпечили чутливі персональні дані та зберегли критичну інфраструктуру”, — заявив директор з кіберзлочинності Інтерполу Ніл Джеттон.

Один із найбільших випадків зафіксували в Сенегалі, де влада відстежила спробу BEC-шахрайства, спрямовану проти великої нафтової компанії. Шахраям вдалося отримати контроль над внутрішніми електронними поштовими системами та, видаючи себе за керівників, санкціонувати банківський переказ на суму $7,9 млн. Сенегальські органи влади змогли заморозити рахунки призначення та успішно зупинити переказ до того, як кошти були зняті.

У Гані атака програм-вимагачів зашифрувала 100 терабайтів даних, унаслідок чого фінансовій установі було висунуто вимогу викупу в розмірі $120 тис. Після проведення поглибленого аналізу шкідливого програмного забезпечення ганські органи влади змогли ідентифікувати код програми-вимагача та успішно розробити інструмент для розшифрування, який дозволив відновити майже 30 терабайтів даних. У цій справі було заарештовано кількох підозрюваних.

Окрім атак програм-вимагачів, ганські правоохоронні органи також ліквідували масштабну кіберфрод-мережу, що діяла на території Гани та Нігерії. Угруповання ошукало понад 200 жертв на суму більш як $400 тис., використовуючи професійно оформлені вебсайти та мобільні застосунки, які імітували відомі бренди мереж швидкого харчування. У межах цієї справи в Гані було заарештовано десятьох підозрюваних, вилучено понад 100 цифрових пристроїв і виведено з ладу 30 шахрайських серверів.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Інтерпол ще в червні 2025 року звертав увагу на різке зростання кіберзлочинності в Африці, стверджуючи, що незаконна діяльність в онлайн-просторі становить понад 30% усіх зареєстрованих злочинів у Західній та Східній Африці. Крім того, близько двох третин африканських країн-членів заявили, що кіберзлочини становлять середню або високу частку (10-30% або 30%+) від загальної кількості злочинів.

Подібні операції в минулому також давали успішні результати, зокрема операція Red Card, у межах якої правоохоронці заарештували 306 підозрюваних у семи країнах Африки та вилучили 1 842 пристрої, задіяні в кіберзалежному шахрайстві та схемах обману. Операція Serengeti, проведена минулого року, дозволила проникнути в кіберзлочинні мережі, які, за оцінками, були відповідальні за фінансові збитки на суму $193 млн і спрямовували атаки проти 35 000 жертв у всьому світі.

Джерело: TomsHardware