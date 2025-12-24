Новини IT-бізнес 24.12.2025 comment views icon

Розгром кіберзлочинців: Інтерпол затримав 574 особи у 19 країнах та знешкодив 6 програм-вимагачів

Розгром кіберзлочинців: Інтерпол затримав 574 особи у 19 країнах та знешкодив 6 програм-вимагачів
Depositphotos

Міжнародна операція під керівництвом Інтерполу з протидії кіберзлочинності призвела до 574 арештів у 19 країнах Африки та розшифрування шести варіантів програм-вимагачів — операція Sentinel зірвала діяльність угруповань, що завдали збитків на $21 млн, і дозволила повернути $3 млн.

Серед основних загроз було виявлено компрометацію ділового електронного листування та програми-вимагачі. У межах масштабної скоординованої операції під керівництвом Інтерполу міжнародні правоохоронні органи, за повідомленнями, заарештували 574 підозрюваних у 19 країнах Африки, причетних до кіберзлочинної діяльності. Операція Sentinel, що тривала з 27 жовтня по 27 листопада, дозволила повернути близько $3 млн завдяки розшифруванню шести варіантів програм-вимагачів та ліквідації понад 6 000 шкідливих посилань. Трійку найпоширеніших кіберзлочинів, виявлених під час операції, склали компрометація ділового електронного листування (BEC), цифрове вимагання та програми-вимагачі.

Розслідувані під час операції справи, за оцінками, спричинили фінансові втрати на суму понад $21 млн і охоплювали близько 20 африканських країн. Під час операції в Беніні правоохоронці ліквідували 43 шкідливі домени та заблокували 4 318 акаунтів у соціальних мережах, пов’язаних зі схемами вимагання та шахрайства, що призвело до 106 арештів. У Камеруні влада оперативно відреагувала на фішингову кампанію, пов’язану з онлайн-платформою з продажу транспортних засобів: кампанію було відстежено до скомпрометованого сервера, а банківські рахунки зловмисників заморожено протягом кількох годин після звернення потерпілих.

 “Масштаби та складність кібератак по всій Африці зростають, особливо проти критично важливих секторів, таких як фінанси та енергетика. Результати операції Sentinel відображають відданість африканських правоохоронних органів, які тісно співпрацюють із міжнародними партнерами. Їхні дії успішно захистили засоби до існування, убезпечили чутливі персональні дані та зберегли критичну інфраструктуру”, — заявив директор з кіберзлочинності Інтерполу Ніл Джеттон.

Один із найбільших випадків зафіксували в Сенегалі, де влада відстежила спробу BEC-шахрайства, спрямовану проти великої нафтової компанії. Шахраям вдалося отримати контроль над внутрішніми електронними поштовими системами та, видаючи себе за керівників, санкціонувати банківський переказ на суму $7,9 млн. Сенегальські органи влади змогли заморозити рахунки призначення та успішно зупинити переказ до того, як кошти були зняті.

У Гані атака програм-вимагачів зашифрувала 100 терабайтів даних, унаслідок чого фінансовій установі було висунуто вимогу викупу в розмірі $120 тис. Після проведення поглибленого аналізу шкідливого програмного забезпечення ганські органи влади змогли ідентифікувати код програми-вимагача та успішно розробити інструмент для розшифрування, який дозволив відновити майже 30 терабайтів даних. У цій справі було заарештовано кількох підозрюваних.

Окрім атак програм-вимагачів, ганські правоохоронні органи також ліквідували масштабну кіберфрод-мережу, що діяла на території Гани та Нігерії. Угруповання ошукало понад 200 жертв на суму більш як $400 тис., використовуючи професійно оформлені вебсайти та мобільні застосунки, які імітували відомі бренди мереж швидкого харчування. У межах цієї справи в Гані було заарештовано десятьох підозрюваних, вилучено понад 100 цифрових пристроїв і виведено з ладу 30 шахрайських серверів.

Розгром кіберзлочинців: Інтерпол затримав 574 особи у 19 країнах та знешкодив 6 програм-вимагачів

Інтерпол ще в червні 2025 року звертав увагу на різке зростання кіберзлочинності в Африці, стверджуючи, що незаконна діяльність в онлайн-просторі становить понад 30% усіх зареєстрованих злочинів у Західній та Східній Африці. Крім того, близько двох третин африканських країн-членів заявили, що кіберзлочини становлять середню або високу частку (10-30% або 30%+) від загальної кількості злочинів.

Подібні операції в минулому також давали успішні результати, зокрема операція Red Card, у межах якої правоохоронці заарештували 306 підозрюваних у семи країнах Африки та вилучили 1 842 пристрої, задіяні в кіберзалежному шахрайстві та схемах обману. Операція Serengeti, проведена минулого року, дозволила проникнути в кіберзлочинні мережі, які, за оцінками, були відповідальні за фінансові збитки на суму $193 млн і спрямовували атаки проти 35 000 жертв у всьому світі.

Спецпроєкти
IPS-дисплей 120 Гц, Wi-Fi 6E, Intel Core i3-12100: огляд моноблока Prologix Optima PLC24A
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів

Джерело: TomsHardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Шахрайство на $300 млн: затримано іспанського крипто-гуру Альваро Ромільйо, вилучено понад $33 млн та 27 люкс-автомобілів
Крах міфу про безпечну ОС: 11-річну вразливість Linux широко використовують програми-вимагачі
Двоє людей замість ШІ: засновник стартапу Fireflies розповів, як обманював перших клієнтів
NVIDIA підозрюють у маніпулюванні фінансовою звітністю у стилі Enron, котра збанкрутувала у 2000 році
ChatGPT зупинив жорстоке шахрайство: злочинець виманив у пенсіонерки $1 000 000 та збирався виманити ще стільки же
Під виглядом дорогої пам'яті DDR5 продавали стару DDR2: виявлено нову схему шахрайства
Фальшивий стрім NVIDIA GTC із діпфейком Дженсена Хуанга та скам-криптовалютою зібрав 100 000 глядачів на YouTube
Навала Чучхе: Amazon заблокував 1800 шукачів роботи з КНДР
Меланія Трамп та Хав’єр Мілей потрапили під суд за шахрайські токени. Трамп наступний?
Засновника блокчейну Terra До Квона засудили до 15 років: судді кажуть про $40 млрд втрат і 1 млн потерпілих, серед них – українці
Майстер дипфейків з Нідерландів відкрив 46 рахунків в різних банках з допомогою нейромереж
У професійного інвестора, який допомагав постраждалим від криптошахраїв, вкрали понад 100 000 юанів у криптовалюті на фішинговому сайті
Модулі пам'яті Corsair Vengeance DDR5 продавалися з DDR4 під радіатором — як розпізнати підробку
Британський суд виніс вирок "королеві біткоїна": 11 років 8 місяців за шахрайство на $7,3 млрд
У Києві та Харкові засуджено організаторів шахрайської криптовалютної біржі: постраждали громадяни Євросоюзу, вилучено майже $1,6 млн
Meta заробляє 10% доходу на потуранні шахрайській рекламі в Facebook, Instagram та WhatsApp, — ЗМІ
Знов цегла замість NVIDIA RTX 5080 у коробці — магазин відмовився надати заміну
В Дубаї жорстоко вбили засновника криптовалютного гаманця Fintopio, який називав себе “другом Павла Дурова”
Засудженого на 11 тис. років засновника криптобіржі Thodex знайшли мертвим у в’язниці: інвестори втратили $2,6 млрд
Українські шахраї продали американцю вигадану лазерну зброю проти “Шахедів” за $85 000, — прокуратура
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати