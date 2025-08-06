Новини Технології 06.08.2025 comment views icon

Додати солі: просте рішення підвищує ресурс акумуляторів у 10 разів

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Додати солі: просте рішення підвищує ресурс акумуляторів у 10 разів
Depositphotos

Дослідники з Університету науки та технологій ім. короля Абдалли у Саудівській Аравії виявили простий спосіб подовження терміну служби акумуляторів на основі води. 

Виявилось, що вода непомітно знижувала продуктивність акумулятора, однак цинковий купорос ZnSO4 стабалізував структуру води, зупинив шкідливі хімічні реакції та подовжив термін роботи водного акумулятора у 10 разів. Одним з ключових факторів, що впливає на термін служби акумуляторів, є анод, у якому проходять хімічні реакції з генерації та накопичення енергії.

Супутні негативні хімічні реакції можуть пошкодити анод і скоротити термін служби акумулятора. При цьому результати дослідження показали, що вільні молекули води відіграють важливу роль у виникненні цих негативних хімічних реакцій. Сульфат цинку допомогає обмежити наявність вільної води, зменшуючи її здатність пошкоджувати анод.

Вільна вода містить молекули, які не мають міцних зв’язків з іншими молекулами. Через це молекули води взаємодіють з більшою кількістю інших молекул, запускаючи небажані реакції, які споживають енергію та руйнують анод. У той же час сульфат цинку діє як клей, стабілізуючи вільні молекули води, змінюючи їхню динаміку та скорочуючи кількість негативних хімічних реакцій. 

Додати солі: просте рішення підвищує ресурс акумуляторів у 10 разів
Електроосадження цинку в модельних водних електролітах/Science Advances

Попри те, що переважна більшість експериментів була проведена на акумуляторах з використанням сульфату цинку, попередні дослідження показали, що сульфат має такий самий вплив і на інші металеві аноди, що дозволяє припустити, що включення сульфатних солей у конструкцію батареї може стати універсальним рішенням для продовження терміну служби всіх водних акумуляторів.

“Сульфатні солі дешеві, широко доступні та хімічно стабільні, що робить наше рішення науково та економічно життєздатним”, — пояснює науковий співробітник KAUST Юнпей Чжу.

Водні батареї привертають все більшу увагу в усьому світі як стійке рішення для великомасштабного зберігання енергії, і за прогнозами, до 2030 року обсяг ринку перевищить 10 млрд доларів. На відміну від літієвих батарей, які часто використовуються в електромобілях, водні батареї пропонують безпечніший і стійкіший варіант для інтеграції відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна енергія, в електричні мережі.

Результати дослідження опубліковані у журналі Science Advances

Джерело: SciTechDaily

Популярні новини

arrow left
arrow right
Новий ЦОД ШІ у Вайомінгу споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату
В Game Pass з'явився топовий інді-горор із рейтингом 96% в Steam — і одразу вийшов в топ
WhoFi: Wi-Fi ідентифікує та відстежує тіло людини у просторі без жодних гаджетів
«Супермен» перевершив всю касу «Громовержців» у другий вікенд прокату
Tesla виявилася кращою — 216 аварій у масштабному тесті систем автономного водіння
Цю цукерку вже їли: Intel випустила Core 5 120/120F, які насправді i5-12400
Китай наздоганяє AMD: процесор Zhaoxin KH-50000 з 96 ядрами та 12x DDR5 відповідає серверному EPYC 9004
Monobank створив скін картки на честь перемоги Усика — доступний лише сьогодні
Subaru представила електрокросовер Uncharted — з розгоном до «сотні» за 5 секунд і запасом ходу 492 км
"Трон: Арес" мав представити персонажа, повністю згенерованого ШІ — Disney побоялась поганої реакції
Вийшли монітори Xiaomi Redmi A: IPS 23,8" / 144 Гц за $65 і ще дві моделі
Дослідження Microsoft: ймовірність розпізнавння людиною зображення ШІ «трохи вища, ніж підкидання монети»
Офіційні рендери Xiaomi Redmi 15 — дві версії, 7000 мАг, від $215
Хвіст павича приховує лазер, — дослідження
Не вийшло: Intel, ймовірно, відмовиться від E-ядер після Razer Lake
Електрокросовер за $10 500: BYD представила Yuan Up Pilot
Як в Half-Life та старих іграх: «розмита» клавіатура Higround нагадає минуле
Найгірший фільм всіх часів? "Війна світів" від Universal отримала 0% на Rotten Tomatoes і 3,1 бали на IMDb
Перовскітні сонячні елементи стали витривалішими та вже не бояться води
Vivo Y400 5G з’явиться в продажу 7 серпня: захист IP69, 6000 мА•год і 90 Вт зарядка за $250
Чому матерія «вижила» у зіткненні з антиматерією? Вчені близькі до розгадки порушення симетрії Всесвіту
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати