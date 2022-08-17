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Дослідники навчилися змінювати групу крові у нирках — це (потенційно) дозволить прискорити трансплантацію органів

Дослідники навчилися змінювати групу крові у нирках — це (потенційно) дозволить прискорити трансплантацію органів

Вченим із Кембридзького університету вдалося змінити групу крові у трьох донорських нирках. Це потенційно може прискорити трансплантацію пацієнтам із менш поширеними групами крові, наприклад, представникам етнічних меншин.

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Дослідники використовували пристрій під назвою нормотермічна перфузійна машина для промивання донорського органу ферментом, який може видалити маркери групи крові, щоб перетворити її на універсальний тип О (I). Теоретично це може зробити такі органи сумісними для трансплантації пацієнтам із групою крові A (II) або B (III). Це може бути особливо корисним для пацієнтів з-поміж етнічних меншин, які нині з меншою ймовірністю підходять для більшості донорських нирок.

Слід зазначити, що поки що дослідження знаходяться на дуже ранній стадії й результати ще не перевірялися на реальних пацієнтах. Дослідникам все ще доведеться побачити, як нещодавно змінена нирка O-типу реагуватиме на звичайну групу крові пацієнта у нормальному кровопостачанні. Пристрій дозволяє їм перекачувати різні типи крові та слідкувати за реакцією донорського органу.

«Це дослідження дає проблиск надії більш ніж 1000 осіб з етнічних меншин, які чекають на нирки», – сказала Ейслінг МакМахон, виконавчий директор з досліджень Kidney Research UK, яка фінансувала дослідження в Кембриджі.

Поки що не уточнюється, коли ця технологія може вийти на масовий ринок трансплантації.

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Джерело: bloomberg


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