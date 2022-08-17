Дослідники навчилися змінювати групу крові у нирках — це (потенційно) дозволить прискорити трансплантацію органів

Вченим із Кембридзького університету вдалося змінити групу крові у трьох донорських нирках. Це потенційно може прискорити трансплантацію пацієнтам із менш поширеними групами крові, наприклад, представникам етнічних меншин.

Дослідники використовували пристрій під назвою нормотермічна перфузійна машина для промивання донорського органу ферментом, який може видалити маркери групи крові, щоб перетворити її на універсальний тип О (I). Теоретично це може зробити такі органи сумісними для трансплантації пацієнтам із групою крові A (II) або B (III). Це може бути особливо корисним для пацієнтів з-поміж етнічних меншин, які нині з меншою ймовірністю підходять для більшості донорських нирок.

Слід зазначити, що поки що дослідження знаходяться на дуже ранній стадії й результати ще не перевірялися на реальних пацієнтах. Дослідникам все ще доведеться побачити, як нещодавно змінена нирка O-типу реагуватиме на звичайну групу крові пацієнта у нормальному кровопостачанні. Пристрій дозволяє їм перекачувати різні типи крові та слідкувати за реакцією донорського органу.

«Це дослідження дає проблиск надії більш ніж 1000 осіб з етнічних меншин, які чекають на нирки», – сказала Ейслінг МакМахон, виконавчий директор з досліджень Kidney Research UK, яка фінансувала дослідження в Кембриджі.

Поки що не уточнюється, коли ця технологія може вийти на масовий ринок трансплантації.

Курс Full Stack Web Development Опануйте навички універсального програміста всього за 4 місяці РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Джерело: bloomberg