Дослідники можуть «відремонтувати» інтернет-з’єднання за допомогою 3D-чипів для Wi-Fi

Робота мереж wi-fi сповільнюється, коли нею користується більше людей або пристроїв. Те саме відбувається і з великими системами. Якщо в одному місці збирається занадто багато людей, вежі стільникового зв’язку не можуть впоратися з напливом. Оскільки кількість підключених пристроїв зростає в геометричній прогресії, а прийдешня хвиля штучного інтелекту може ще більше загострити проблему, на горизонті з’являються великі «затори передачі інформації». Проте вчені з Університету Флориди запропонували потенційне рішення: використовувати 3D-чипи.

Більшість бездротових комунікацій покладається на «планарні» процесори, що означає, що вони по суті плоскі, повідомляє Gizmodo. Оскільки вони двовимірні, вони можуть обробляти лише обмежений діапазон частот у певний момент часу. Але розблокування виробничого процесу, який дає змогу створювати тривимірні чипи, може дозволити апаратному забезпеченню обробляти кілька частот одночасно. Це може стати справжньою революцією.

За словами Рузбеха Табрізяна, доцента електротехніки та комп’ютерної інженерії в Університеті Флориди, команда якого розробила нові процесори, цю проблему можна порівняти з трафіком, що рухається містом.

Інфраструктура міста може впоратися лише з певним рівнем трафіку, і якщо ви продовжуєте збільшувати кількість автомобілів, у вас виникають проблеми. Ми починаємо досягати максимального обсягу даних, які можемо ефективно переміщати. Планарна структура процесорів більше не є практичною, оскільки вона обмежує нас дуже обмеженим діапазоном частот. — повідомив Табрізян у пресрелізі.

Дослідження описує новий підхід, який використовує напівпровідникову технологію для розміщення декількох процесорів, створених для різних частот, в одному чипі. Це має кілька переваг. Перш за все, він підвищує продуктивність, зменшуючи при цьому площу, яку займають мікросхеми. Планарні мікросхеми можуть стати більшими, лише якщо зробити їх ширшими, але можливість створювати мікросхеми, які збільшують свою ємність у трьох вимірах замість двох, означає, що технологію набагато легше масштабувати.

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