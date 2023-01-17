Дослідження: скільки заробляють українські розробники в умовах війни, та які мови програмування приносять найбільші зарплати [зима 2023]

Український профільний ресурс DOU.UA провів у грудні минулого року чергове зарплатне опитування IT-розробників, в якому взяло участь 6773 фахівці.

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Попри війну, медіанні зарплати розробників не зменшилися. Як і пів року тому, середня зарплата становить $3400. Більш того, у фахівців рівня Senior і вище компенсації навіть зросли: Senior +$300, Team Lead +$100, Tech Lead +$365. Нагадаємо, такі ж висновки зробили й спеціалісти ресурсу Djinni.

Найбільш високооплачувані розробники отримують зарплати від $9200, але таких налічується лише 1%. Зарплати менш досвідчених розробників практично не змінилися. Середня зарплата джуніора зросла з $950 до $1000, а в інтернів та мідлів залишилася на попередньому рівні.

Як і раніше, найвищі середні зарплати отримують розробники, які працюють з мовами програмування Scala, Go і Rust. Середня зарплата розробників, які переважно працюють зі Scala, — $5500, Go — $5200, Rust — $5000. Помітно зросла зарплата тих, хто обрав Ruby, — з $4000 влітку до $4500 сьогодні. Ті розробники, які добре володіють англійською мовою, можуть розраховувати на $1-2 тис. вищі зарплати.

Наразі 88% учасників опитування живуть в Україні. Ще 12% виїхали за кордон після повномасштабного російського вторгнення, але планують повернутися, коли з’явиться така можливість. Розробники поступово повертаються в Київ і Київську область. Нині тут живуть 36% тих, хто перебуває в Україні (влітку таких було 27%, до початку повномасштабної війни — 41%). На другому місці — Львів і Львівська область — 21%. Кількість розробників у Харкові поки що залишається невеликою — лише 3% (влітку 2022 року було 2%, до війни — 14%).

JavaScript залишається мовою програмування, яку українські розробники використовують найчастіше, — 21% назвали її основною. Продовжує зростати частка тих, хто найчастіше обирає TypeScript — 16% (пів року тому — 14%, рік тому — 8%). Кількість тих, хто пише на PHP, поступово зменшується — 9% (пів року тому було 10%, рік тому — 11%).

Найвищі середні зарплати отримують розробники у Львові та області ($3750) та в Києві й області ($3600). На другому місці — ті, хто зараз живе на Закарпатті та у Вінниці чи області ($3300). Далі слідують Дніпро, Чернівці та Черкаси ($3000). Це регіони, в яких нині мешкає велика кількість досвідчених розробників — понад 40% з них мають рівень Senior та вищий.

Back-end і Mobile-розробка залишаються найбільш оплачуваними спеціалізаціями розробників. Середня зарплата Back-end розробника становить $3800, Mobile-розробника — $3750. Зарплати в інших спеціалізаціях дещо нижчі: для Embedded це $3325, Full Stack — $3200, Front-еnd — $2900. Зарплати початківців приблизно однакові в усіх спеціалізаціях, а в мідлів і сеньйорів вони вищі у Back-end та Mobile.

Джерело: dou