Український ринок праці у сфері IT у 2022 році: найм скоротився на 13%, зарплати залишилися на колишньому рівні, 50% віддалених робочих місць

Головною подією 2022 року стала російсько-українська війна, яка продовжується досі. Кожна галузь української економіки відчула на собі її руйнівну силу, і ІТ-сектор не став винятком. Попри суттєві зміни та проблеми, ринок технологій зміг не лише вижити, а й працювати на стабільному рівні. За даними IT Ukraine Association, за 10 місяців 2022 року галузь принесла $6 млрд експортного виторгу, що на 10% більше, ніж у попередньому році.

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Проаналізувавши ринок праці в українському IT-секторі за підсумками 2022 року, фахівці Djinni дійшли таких висновків:

Наймання IT-персоналу скоротилося (всього) на 13%. З огляду на обставини могло бути й гірше. При цьому вперше за 10 років у 2022 році було найнято менше співробітників, ніж роком раніше. З травня ситуація із найманням стабілізувалася – кількість наймів становила близько 1 тис. на місяць, що вказує на втішну перспективу.

Кількість кандидатів онлайн зросла у 2,5 раза, переважно коштом тих, хто переходить з інших галузей. До кінця 2022 року кількість кандидатів, які шукають роботу (активно та пасивно), досягла рекордної позначки 77 тис. Починаючи з березня, спостерігалося стійке зростання на 10 тис. кожні три місяці. Кількість онлайн-кандидатів без досвіду або з невеликим досвідом збільшилась у 4 рази на рік.

Щомісячна кількість вакансій, що публікуються, скоротилася у 2 рази з січня 2022 року. 2022 року рекрутери опублікували 168 тис. унікальних вакансій, що на 10% менше, ніж 2021 року. Падіння щомісячних вакансій драматичніше – з 34,5 тис. у січні 2022 року до 16 тис. у листопаді.

Вимоги до кандидатів підвищуються. Кількість вакансій для недосвідчених кандидатів зменшилась. Водночас середньомісячна кількість заявок на вакансії без досвіду збільшилася з чотирьох у січні-лютому до десяти у наступних місяцях.

Всупереч низці проблем у галузі, зарплати збереглися на рівні кінця 2021 року. При цьому зарплати висококваліфікованих працівників навіть зросли. Для новачків та кандидатів без досвіду середня зарплата залишається на рівні близько $500.

Близько 50% робочих місць тепер передбачають повністю віддалену роботу. На початку повномасштабної війни частка повністю віддалених позицій збільшилася з 27% до 55%, але у грудні скоротилася до 48%. Варіант «кандидат може обирати» став набирати популярності після атак на енергетичну інфраструктуру України у жовтні. Компанії обладнали свої офіси генераторами та терміналами Starlinks, щоби співробітники могли працювати під час відключення електрики.

Джерело: Djinni