DOU дізнався, скільки жінок в українській IT-сфері та які посади вони найчастіше обіймають

Профільний ресурс DOU провів аналіз та з’ясував, скільки жінок працює в українській ІТ-сфері та які посади вони обіймають.

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Основний розрахунок полягає в наступному. Згідно з даними Мін’юсту, нині в Україні налічується 271,7 тис. ІТ-ФОПів. Згідно з торішнім портретом айтівця відомо, що 87% усіх ІТ-фахівців оформлені як ФОПи. Отже, можна припустити, що нині в Україні усього близько 312 тис. айтівців. Згідно з даними зарплатного опитування, частка жінок становить 23%. З цього виходить, що в українській ІТ-сфері налічується близько 240,5 тис. чоловіків та 71,8 тис. жінок.

Приблизно половина усіх айтівців — розробники, і лише 8% з них становлять жінки. Значно більше жінок у двох наступних за кількістю людей спеціалізаціях — 36% жінок серед QA і 39% серед менеджерів. Найбільшу частку відносно чоловіків жінки становлять у таких спеціалізаціях, як HR/Recruiting — 92% і Customer Success — 73%.

Якщо ж розглянути, які спеціалізації власне обирають жінки для роботи, найпопулярніша буде QA – 27% усіх жінок працюють тестувальницями. Також цікаво, що розробниць за кількістю стільки ж, як і спеціалісток з HR/Recruiting — 17%. Дещо менші частки жінок серед менеджерів — 10%, дизайнерів — 7%, аналітиків — 7%, маркетологів — 6%. Досить мало фахівчинь з Data Science — 2% і Support, Sales і Customer Success — по 1%. Також примітно, що більшість жінок мають технічні спеціалізації, як і всі айтівці загалом.