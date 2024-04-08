Лише 9% українських IT-спеціалістів мають зарплату в $6000. Найчастіше це розробники (68%) або DevOps-спеціалісти (9%).

DOU проаналізував, хто саме отримує таку зарплатню та які навички для цього потрібні.

Частка високооплачуваних фахівців не змінилася за час повномасштабного вторгнення

Повномасштабне вторгнення росії у 2022 році різко змінило тенденції на ринку праці. Попит на українських айтівців зменшився, а зарплати перестали зростати.

Це вплинуло найперше на зарплати фахівців початкового та середнього рівнів, які залишилися в Україні.

зросла частка айтівців із зарплатою до $2000 (37% у 2022–23 роках проти 34% у 2021-му);

стало менше тих, хто отримував від $2000 до $4999 (44% у 2022–23 роках проти 47% у 2021-му).

Частка фахівців з найвищими зарплатами практично не змінилася:

$5000 або більше наприкінці 2021 року отримували 18% фахівців;

у 2022-му — 19%;

у 2023-му — 18%.

Зараз зарплату $6000 вже є високою на українському ІТ-ринку.

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Лише 9% наших айтівців мають такий або вищий дохід.

Від $7000 заробляють 5% айтівців.

Фахівці із компенсацією від $10К — рідкість як раніше, так і тепер. У 2021–23 роках тільки 1% усіх айтівців мали такий дохід.

У нетехнічних фахівців інші зарплатні тенденції: попри війну, їхні винагороди зростають.

За два останні роки частка нетехнічних фахівців, які заробляють до $1000, зменшилася з 32% до 28%, а частка тих, хто заробляє $1000–1999, — з 38% до 36%. Натомість стало більше тих, у кого зарплата стартує від $2000 (36% у 2023 році проти 30% у 2021-му).

Частка нетехнічних фахівців, які заробляють $6000 або більше, дуже низька, хоча теж зросла з 1% до 2% за останні два роки.

Досвід, тайтл, технічна спеціалізація та хороша англійська

У технічних фахівців куди більший шанс досягнути рівня доходу $6000, ніж у нетехнічних. 98% айтівців із зарплатою від $6000 мають технічні спеціалізації.

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Найчастіше це розробники (68%) або DevOps-фахівці (9%).

Лише 2% айтівців з високим заробітком працюють за нетехнічними спеціальностями. Це здебільшого Product Designers, HR Directors і Chief Marketing Officers.

Великий досвід роботи — необхідна умова, щоб отримувати $6000 на місяць. 62% фахівців, які мають таку зарплату, працюють в ІТ понад дев’ять років, а ще 33% — від п’яти до дев’яти років.

Крім досвіду роботи, відіграє роль тайтл фахівця.

89% тих, хто заробляє понад $6000, є Senior і вище.

Фахівцям рівня Middle, навіть з досвідом понад п’ять років, набагато важче заробляти від $6000: лише 1% досвідчених мідлів мають таку зарплату порівняно з 24% серед сеньйорів.

Майже всі фахівці, які отримують понад $6000, добре володіють англійською: 82% знають її на рівні Upper-Intermediate або Advanced, ще 15% — на рівні Intermediate і лише 2% — нижче від цього рівня.

Компанія та технічна спеціалізація фахівця теж впливають на дохід

Серед технічних фахівців, які працюють в ІТ понад п’ять років, мають тайтл Senior+ та англійську рівня Upper-Intermediate або вище, тільки 32% заробляють від $6000. Цих умов зазвичай недостатньо, щоб шанси були більші.

Правильний вибір компанії може наблизити айтівця до такої зарплати. Найкращі винагороди досвідченим технічним фахівцям Senior+ і з хорошою англійською готові платити стартапи (у стартапах 57% з них отримують понад $6000), далі — аутстафінгові компанії та продуктові (37%). Найскладніше одержати такі суми в аутсорсингових компаніях: тут лише 21% техфахівців рівня Senior+, які мають понад п’ять років досвіду і добру англійську, отримують більше ніж $6000.

У продукті розмір компанії також має значення: у невеликих компаніях до 50 співробітників та у великих на 1000 і більше людей вища ймовірність отримати від $6000, ніж у середніх компаніях. В аутсорсингових та аутстафінгових компаній різного розміру немає помітних відмінностей у зарплатах досвідчених фахівців.

Зміна роботи теж позитивно впливає на дохід айтівців.

44% техфахівців рівня Senior+ з досвідом від п’яти років та хорошою англійською, які за свою кар’єру попрацювали в п’яти й більше компаніях, отримують понад $6000;

порівняно з 30% серед тих, хто працював у трьох-чотирьох;

і 16% серед тих, хто працював в одній-двох компаніях.

Для техфахівців з хорошою англійською та досвідом роботи від 10 років навіть зараз зміна роботи може означати підвищення доходу. Серед сеньйорів та лідів з таким досвідом, які змінили роботу торік, 47% отримують понад $6000. Це порівняно з 39% серед тих, хто її не змінював. З-поміж фахівців з досвідом 5–9 років такої тенденції не немає.

Технічні навички та спеціалізація фахівця теж впливають на його дохід.

Найвищі шанси отримувати понад $6000 — у менеджерів високого рівня: CTO, Directors of Engineering, Engineering Managers, CEO та в засновників компаній.

Частка тих, хто заробляє понад $6000, серед технічних фахівців рівня Senior+ з досвідом від п’яти років та англійською Upper-Intermediate та вище

Крім них, на такі зарплати можуть розраховувати досвідчені фахівці DevOps / SRE, Data Science / Engineering і розробники. Серед розробників вищі шанси отримувати понад $6000 мають Back-end фахівці й ті, хто найчастіше використовує мови Go і Scala, а також Ruby, Python та Swift.

Шанси на таку зарплату в досвідчених фахівців з QA, менеджерів проєктів (окрім Engineering Managers) та аналітиків доволі низькі — не більше ніж 15%.

Сфера, в якій працює фахівець, має значення. Зараз найкращі зарплатні перспективи у досвідчених техфахівців рівня Senior+, що працюють у сфері Blockchain, Machine Learning та High Load Systems. Близько 40% з них отримують понад $6000.