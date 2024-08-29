Доторкнувся до історії: хлопчик випадково розбив амфору віком 3500 років у музеї Ізраїлю

Хотіли показати дитині історію, а вона вирішила її переписати.

У музеї Гехта при Хайфському університеті в Ізраїлі стався прикрий інцидент: юний відвідувач ненавмисно пошкодив унікальний артефакт бронзової доби. Батько дитини розповів ВВС, що спочатку не повірив у те, що сталося. Однак, коли син заспокоївся, чоловік повідомив про інцидент охоронцям музею.

Керівництво закладу вирішило не карати дитину, оскільки це була випадковість. Ліхі Ласло, речниця Хайфського університету, який керує музеєм, зазначила:

«Бувають випадки навмисного пошкодження експонатів. До таких ситуацій ставляться вкрай серйозно, навіть залучають поліцію».

Амфора перебувала в експозиції музею протягом 35 років. Фахівці датують її бронзовою добою, періодом між 2200 і 1500 роками до нашої ери. Артефакт передував епосі царя Давида та використовувався для зберігання і транспортування місцевих продуктів, переважно вина та оливкової олії.

Археологи знаходили схожі глечики під час розкопок, але більшість із них були розбиті або неповні. Саме тому цей цілий екземпляр мав особливу цінність. Інбаль Рівлін, директорка музею, пояснила, чому амфора стояла біля входу без скляного захисту:

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«Наш музей вірить в особливу привабливість безпосереднього контакту з археологічними знахідками. Попри цей рідкісний випадок, музей Гехта продовжить цю традицію».

Рівлін публічно запросила хлопчика та його родину на організовану екскурсію музеєм цього тижня, і вони погодилися прийти. Фахівець із реставрації вже отримав завдання відновити амфору.

Джерело: BBC, Science alert