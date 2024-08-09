Чоловік знищив 6000-річний наскальний малюнок заради фото для Facebook

Кажуть, мистецтво вічне. Але не тоді, коли за справу береться фотограф-аматор із Facebook.
У провінції Хаен на півдні Іспанії поліція розслідує пошкодження стародавнього наскельного живопису, яке скоїв місцевий житель, намагаючись зробити ефектне фото для соціальних мереж.
39-річний чоловік із міста Лос-Вільярес вилив воду на 6000-річні наскельні малюнки в горах Сьєрра-Сур-де-Хаен. Він намагався покращити їхній вигляд для фотографії, яку планував опублікувати у Facebook. Цей вчинок призвів до пошкодження безцінної історичної пам’ятки.
Наскельні малюнки в горах Сьєрра-Сур-де-Хаен входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Вони мають таку ж культурну цінність, як Стоунхендж чи Велика Китайська стіна. Ці зображення — одні з найдавніших у світі, що свідчить про їхню виняткову історичну значущість.
Поліція розпочала розслідування у травні, коли в інтернеті з’явилися фотографії пошкоджених малюнків. Підозрюваного швидко знайшли завдяки його ж публікації у Facebook, де він вказав своє місцеперебування.
На жаль, це не перший випадок вандалізму щодо стародавнього мистецтва. У 2022 році невідомі нанесли зображення іспанського прапора на інший печерний розпис неподалік. Схожий інцидент стався в Австралії, де пошкодили 3000-річні наскельні малюнки.
Однак найбільшу загрозу для стародавнього мистецтва становлять не вандали, а зміни клімату. Підвищення рівня моря ускладнює доступ до деяких печер із наскельними малюнками. Наприклад, у Південній Франції є печера з зображеннями доісторичних морських тварин, до якої можна дістатися лише пірнаючи. Через підняття рівня моря доступ до неї стає все складнішим, а припливи починають стирати малюнки.
Виявлено найстаріший наративний наскельний малюнок ─ йому приблизно 51 200 років
Джерело: Gizmodo
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