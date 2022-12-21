Drill — український застосунок, який навчає стрільбі з пістолету й карабіну (АР15/АК74). Серед співзасновників — професійний військовий

Група українських ентузіастів розробила military tech застосунок Drill, який дозволяє пройти курси зі стрільби з пістолета й карабіну (АР15/АК74) прямо на своєму смартфоні. До його створення залучались українські та міжнародні експерти: чинні військові, спортсмени та представники охоронних організацій.
«Застосунок було розроблено для потреб військових, яким важливо мати змогу продовжувати тренуватись у будь-яких умовах і в будь-який час, і цивільних українців, які хотіли б отримати знання щодо використання зброї і яким бракує часу чи можливостей для відвідування спеціалізованих стрілецьких клубів або занять із тренером», – зазначають розробники Drill.
Застосунок створений з метою навчити всіх охочих стрільбі з різних видів зброї та розвинути навички на високому рівні. Вправи розроблені на основі багаторічного досвіду та участі експертів у реальних бойових діях та у стрілецьких спортивних змаганнях. Наразі в застосунку Drill доступні два основні курси з віртуальними тренуваннями:
- «Сухий базовий карабін» – курс із тренувань для отримання й розвитку базових навичок володіння карабіном;
- «Сухий базовий пістолет» – курс для користувачів, які бажають застосувати «сухі» тренування з пістолетом як основні з метою оволодіти базовими навичками й розвинути їх.
Крім того, застосунок пропонує 17 вправ на поводження зі зброєю. Вони включають як базові вправи, так і вправи для самооборони в умовах обмеженої видимості. Усі вправи сформовані в 7 уроків, мають різні рівні складності й підійдуть для тренувань професійних військових, співробітників поліції, спортсменів і цивільного населення.
Окремо зазначається, що перед проходженням курсів усі користувачі ознайомлюються з технікою безпеки й основними правилами поводження зі зброєю.
Застосунок Drill доступний для завантаження в магазинах Google Play та App Store.
- Drill – це український military tech стартап, який на ранній стадії виграв декілька конкурсів та отримав грантові інвестиції від фонду розвитку українських стартапів USF. Вся команда зосереджена в Києві, до неї входять 20 людей – учасники бойових дій в Україні та за кордоном, міжнародні інструктори зі стрільби з багаторічним досвідом, учасники та призери міжнародних змагань, члени стрілецьких асоціацій.
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- Співзасновники стартапу: Олександр Гусаров – військовий волонтер, серійний IT підприємець з 13-річним стажем, співзасновник благодійного фонду “Крила справедливості”, та Ігор С. – професійний військовий з 10-річним досвідом служби у військах спеціального призначення, ветеран АТО, учасник бойових дій в Україні та за її межами, багаторазовий призер військових змагань, співзасновник школи з тактичних тренувань.