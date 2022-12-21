Drill — український застосунок, який навчає стрільбі з пістолету й карабіну (АР15/АК74). Серед співзасновників — професійний військовий

Група українських ентузіастів розробила military tech застосунок Drill, який дозволяє пройти курси зі стрільби з пістолета й карабіну (АР15/АК74) прямо на своєму смартфоні. До його створення залучались українські та міжнародні експерти: чинні військові, спортсмени та представники охоронних організацій.

«Застосунок було розроблено для потреб військових, яким важливо мати змогу продовжувати тренуватись у будь-яких умовах і в будь-який час, і цивільних українців, які хотіли б отримати знання щодо використання зброї і яким бракує часу чи можливостей для відвідування спеціалізованих стрілецьких клубів або занять із тренером», – зазначають розробники Drill.

Застосунок створений з метою навчити всіх охочих стрільбі з різних видів зброї та розвинути навички на високому рівні. Вправи розроблені на основі багаторічного досвіду та участі експертів у реальних бойових діях та у стрілецьких спортивних змаганнях. Наразі в застосунку Drill доступні два основні курси з віртуальними тренуваннями:

«Сухий базовий карабін» – курс із тренувань для отримання й розвитку базових навичок володіння карабіном;

«Сухий базовий пістолет» – курс для користувачів, які бажають застосувати «сухі» тренування з пістолетом як основні з метою оволодіти базовими навичками й розвинути їх.

Крім того, застосунок пропонує 17 вправ на поводження зі зброєю. Вони включають як базові вправи, так і вправи для самооборони в умовах обмеженої видимості. Усі вправи сформовані в 7 уроків, мають різні рівні складності й підійдуть для тренувань професійних військових, співробітників поліції, спортсменів і цивільного населення.

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Окремо зазначається, що перед проходженням курсів усі користувачі ознайомлюються з технікою безпеки й основними правилами поводження зі зброєю.

Застосунок Drill доступний для завантаження в магазинах Google Play та App Store.