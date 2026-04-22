NVIDIA випустила SDK DLSS 4.5: що нового слід чекати в іграх?

NVIDIA випустила SDK DLSS 4.5, який надає розробникам можливість використання новітніх технологій, включно з Dinamic МFG та іншими.





Реліз NVIDIA SDK DLSS 4.5 Streamline дає змогу розробникам інтегрувати в ігри всі можливості DLSS 4.5 завдяки моделям ШІ другого покоління. Це покращене масштабування, генерація кадрів, рейтрейсинг та підтримка Dynamic МFG.

Минулого місяця NVIDIA випустила DLSS 4.5 з Multi Frame Generation до 6X та Dynamic МFG, який дозволяє налаштовувати генерацію кадрів під частоту оновлення монітора для максимально комфортної гри. Останні оновлення також представили покращені моделі масштабування, генерації кадрів та рейтрейсингу, а розробники отримали змогу оперативно інтегрувати ці функції у власні ігри.

“SDK DLSS 4.5 з динамічною багатокадровою генерацією тепер доступний розробникам, забезпечуючи прямий доступ до останніх оновлень Super Resolution та Frame Generation. Створений на основі Streamline, SDK пропонує узгоджений шлях інтеграції з усіма функціями DLSS, що дозволяє розробникам вибірково використовувати такі можливості, як реконструкція променів або динамічна багатокадрова генерація”, — зазначають у NVIDIA.

NVIDIA також додала підтримку нових функцій DLSS 4.5 у низку ігор, серед яких PRAGMATA від CAPCOM.

“83” від Blue DotGames, яка виходить у ранній доступ 23 квітня. Початково гра мала підтримку DLSS 4 MFG та DLSS 4 Super Resolution. Однак власники відеокарт серії GeForce RTX 50 можуть оновитись до DLSS 4.5 Super Resolution та DLSS 4.5 Dynamic MFG 6X Mode.

NTE (Neverness to Everness) від Hotta Studio 23 квітня з’явиться в офіційному доступі в Китаї. 29 квітня гра стане доступною по всьому світу. DLSS Super Resolution прискорить частоту кадрів для всіх власників GeForce RTX. DLSS Ray Reconstruction підвищить якість рейтрейсингу. DLSS МFG підвищить продуктивність для власників відеокарт GeForce RTX 50 Series.

Atomic Heart від Mundfish Studio та доповнення Blood on Crystal також отримають підтримку функцій DLSS 4.5.

Sudden Strike 5 від Kite Games та Kalypso Media, реліз якого має відбутись 23 квітня.

Marvel Rivals від NetEase Games та Marvel Games. DLSS MFG та DLSS Super Resolution збільшує частоту кадрів в 5 разів. NVIDIA Reflex дозволяє знизити затримку до 55%.

NVIDIA також додає пакет RTX Remix до системи Advanced Particle VFX, анонсованої на GDC 2026. Ця система дозволяє розробникам та модерам використовувати повністю трасовану систему частинок замість застарілої системи в грі. Частинки Remix підтримують динамічну анімацію, що дозволяє створювати велику кількість ефектів. Фізичну симуляцію було покращено складними гравітаційними ефектами. Частинки можуть притягуватись або відштовхуватись магнітним полем у відповідному місці, а також переноситись у повітрі.





Модери також можуть експериментувати з рандомізованими елементами, що дозволяє створювати різноманітні ефекти.

Джерело: Wccftech