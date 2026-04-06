У функції Now Playing на Google Pixel з'явилося оновлення, але його майже ніхто не бачить

Now Playing на Google Pixel / Photo: Android Police

Серед усіх функцій, якими користуються власники Google Pixel, Now Playing — одна з тих, що рідко привертає до себе увагу. Минулий місяць виявився важливим для цієї ексклюзивної опції: Google перетворила її на окремий додаток, а витоки розкрили ці плани за кілька тижнів наперед.





З моменту виходу минулого місяця ми бачили, як функціональність додатку отримала візуальне оновлення на екрані блокування. Тепер у Play Store з’явилося офіційне оновлення Now Playing, яке на перший погляд здається незначним, але може також повернути нещодавно видалену функцію. Як повідомляє 9to5Google, додаток Now Playing був оновлений до версії 2026.03.24.x пізно в п’ятницю, замінивши версію 2026.03.02.x.

Нове оновлення з’являється не на всіх пристроях одночасно, а, схоже, поступово: в списку у багатьох Play Store досі відображається остання версія як актуальна. Це свідчить про те, що воно поки що не доступне широко. Як би там не було, 9to5 не змогла виявити жодних змін у додатку після цього оновлення, що натякає на те, що воно більше пов’язане з виправленням помилок під капотом, ніж із додаванням нових функцій.

Однак, за словами одного користувача Reddit, оновлення може повернути нещодавно видалений запит “Tap to see what’s playing” на екрані блокування. Коли Now Playing перетворилася на окремий додаток, більша частина функціональності залишилася незмінною, крім кількох винятків. Одним із них була можливість натиснути на іконку Now Playing з опцією “Tap to see what’s playing” на екрані блокування.

Однак, за словами згаданого користувача Reddit, ця конкретна опція повернулася. Користувач зазначає, що отримав сповіщення про те, що Now Playing отримала новий дім, що також ознаменувало повернення функціональності екрану блокування. У своїй попередній формі “Tap to see what’s playing” розташовувалася прямо під сканером відбитків пальців на екрані блокування Pixel і була ключовою частиною Now Playing.





З публікації користувача незрозуміло, чи пов’язано це з оновленням Now Playing до v2026.03.24.x, яке щойно вийшло, хоча час виглядає збіжним. Відтоді як Now Playing стала додатком, вона більше не надсилає тихих сповіщень про щойно розпізнані треки.

Як зазначає 9to5, цю функціональність тепер замінила плитка Quick Settings, яка може відображати назву пісні та виконавця за умови використання розширеної плитки 2×1. Досі немає окремого віджету Now Playing — віджет 1×1, який перенаправляє до історії Now Playing, залишається єдиним варіантом. Сподіваємося, що в майбутньому це зміниться.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Власні додатки Google зазвичай отримують великі оновлення разом із Pixel Drops кожні три місяці”, — стверджують 9to5google.

Варто зазначити, що додаток Now Playing сумісний лише з телефонами Pixel 6 і новіших моделей із встановленим оновленням березневого Pixel Drop 2026 або пізнішим. Якщо кнопка завантаження недоступна, Google рекомендує спочатку перевірити наявність останнього системного оновлення.

Сам редизайн додатку побудований на базі Material 3 Expressive і використовує триvкладкову структуру з плаваючою панеллю інструментів. Перша вкладка відповідає за розпізнавання музики, друга — це хронологічна історія прослуханого з функцією пошуку, а свайп вліво дозволяє швидко поділитися треком, додати його до улюблених або відкрити у підключеному музичному сервісі.

Джерело: Android Police