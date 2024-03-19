Другий трейлер фільму «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» — багато сюжету

З’явився насичений сюжетними деталями другий трейлер фільму «Фуріоза: Шалений Макс. Сага», який змальовує конфлікт між Фуріозою у виконанні Ані Тейлор-Джой та Дементусом (Кріс Гемсворт).

Від ​​чорно-білої сцени, коли маленька Фуріоза хапає яблуко, яке забарвлює все навколо, до того, як вона голить голову, щоб бути схожою на старшу версію себе, яку зіграла Шарліз Терон, трейлер розповідає про походження головної героїні.

Дитинство закінчується, коли, коли Дементус та його Байкерська Орда вриваються у поселення. Тепер вона зробить усе можливе для його знищення та боротиметься, щоб повернутися додому.

«Коли світ занепав, юну Фуріозу викрадають із Зеленого Місця Багатьох Матерів та віддають до рук великої Байкерської Орди на чолі з Дементусом. Пробираючись разом Пусткою, вони натрапляють на Цитадель Несмертела Джо. Поки два тирани воюють за панування, на Фуріозу чекає багато випробувань у спробі віднайти шлях додому».

Приквел фільму «Божевільний Макс: Дорога гніву» 2015 року вийде в кінотеатрах України 23 травня.

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Джерело: IGN

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