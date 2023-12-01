«‎Фуріоза» — український трейлер приквелу «‎Шаленого Макса» з Анею Тейлор-Джой та Крісом Гемсвортом

«‎Фуріоза» вийде у травні 2024 року, розкриваючи історію походження культового персонажа Шарліз Терон.

Постапокаліптична епопея Джорджа Міллера розкаже історію походження жінки-войовниці ‎Фуріози у виконанні Ані Тейлор-Джой («Ферзевий гамбіт», «Меню»). Кріс Гемсворт (франшизи «Месники», «Тор») зіграє головного лиходія Дементуса, також до акторського складу приєдналися Том Берк, Деніел Веббер і актори з «‎Дороги гніву» Натан Джонс у ролі Ріктуса Еректуса та Ангус Семпсон у ролі Механіка.

«Коли світ занепав, юну Фуріозу викрадають із Зеленого Місця Багатьох Матерів та віддають до рук великої Байкерської Орди на чолі з Дементусом. Пробираючись разом Пусткою, вони натрапляють на Цитадель Несмертела Джо. Поки два тирани воюють за панування, на Фуріозу чекає багато випробувань у спробі віднайти шлях додому‎», — пишуть в офіційному синопсису.

78-річний Міллер, для якого це вже п’ятий фільм у франшизі, писав сценарій «Фуріози» разом з Ніком Латурісом.

Перший фільм серії з Мелом Гібсоном в головній ролі вийшов у 1979 році. Після двох продовжень, випущених у 1981 та 1985 роках, роль «божевільного» Макса Рокатанскі у «Дорозі люті» 2015 року взяв на себе Том Гарді. Остання робота, у якій також зіграли Ніколас Голт та Шарліз Терон (Фуріоза), зібрала $400 млн у прокаті та отримала 10 номінацій на премію «Оскар» та перемогу за найкращий монтаж фільму, монтаж звуку, мікшування звуку, постановочний дизайн, макіяж, зачіски та дизайн костюмів.

В українських кінотеатрах «‎Фуріоза» стартує 23 травня 2024 року.

Офіційний український трейлер

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