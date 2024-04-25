Дуров: Apple вимагає забанити деякі канали в Telegram для користувачів з українськими SIM-картами

Засновник Telegram Павло Дуров розповів, що Apple надіслала запит на блокування деяких Telegram-каналів для українських користувачів. Хоча спільнота платформи зазвичай виступає проти таких блокувань, все ж таки компанії доводиться дослухатися до таких запитів, щоб застосунок й надалі був доступний в App Store.

Павло Дуров нагадав, що ще у лютому 2022 року він пропонував обмежити Telegram-канали в росії та Україні, тому що вони використовувалися для військової пропаганди. Однак користувачі виступили категорично проти таких обмежень. Водночас платформа блокує облікові записи та ботів, які збирають координати для цільових ударів або публікують особисту інформацію із закликами до насильства.

«Щодо загальних каналів новин/пропаганди, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, в яких вказується, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які отримують доступ до Telegram на iPhone за допомогою українських SIM-карт. Як я пояснив у своєму інтерв’ю, щоб залишатися доступним для своїх користувачів, Telegram повинен розглядати запити, що надходять із App Store», ─ заявив Дуров.

Він додав, що адміністрація Telegram зацікавлена в тому, щоб надавати користувачам «доступ до інформації та думок без цензури, щоб вони могли приймати власні рішення».

«Однак не завжди це залежить від нас», ─ каже засновник Telegram.

Павло Дуров не уточнив, які саме канали та яку кількість каналів вимагає заблокувати Apple для користувачів з українськими SIM-картами.

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