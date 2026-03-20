Блокування Telegram в Україні: чому це складніше, ніж здається

Вадим Карпусь

Блокування Telegram в Україні: чому це складніше, ніж здається
Останнім часом в Україні знову активно обговорюють ідею блокування месенджера Telegram. Ще понад рік тому Нацрада з питань телебачення та радіомовлення обмежила Telegram у своїй мережі та висловила сподівання на блокування месенджера в Україні. А на початку 2024 року представник ГУР Міноборони заявив, що Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України. Крім того, деякі ВНЗ Києва почали обмежувати доступ до месенджера у своїх мережах. Трохи раніше заборонили використовувати Telegram на робочих пристроях чиновникам і військовим. Тепер в умах чиновників знову виникла ідея — заблокувати Telegram в Україні.


У публічних заявах усе звучить просто: мовляв, раніше оператори змогли обмежити доступ до російської соцмережі “ВКонтакте”, отже, можна зробити те саме і з Telegram. Але в реальності ситуація набагато складніша.

Насамперед треба розділити два підходи. Перший — технічний. Це коли оператори зв’язку намагаються обмежити доступ на рівні своїх мереж. Другий — регуляторний. Тут держава діє через закон і регулятора, наприклад НКЕК. Саме цей варіант зараз обговорюють у межах законопроєкту №11115.

Часто як приклад наводять Австралію. Але там Telegram не “вимкнули одним кліком”. Країна використовує закон Online Safety Act, завдяки якому держава тисне на платформи через вимоги й штрафи. Наприклад, у 2025 році регулятор оштрафував Telegram на $1 млн. Та навіть у такій моделі результат залежить від того, де зареєстрована компанія і чи може держава реально на неї вплинути.


Водночас виникає логічне питання: якщо почати тиснути на Telegram, що робити з іншими популярними сервісами обміну повідомленнями, наприклад WhatsApp чи Signal?

Що стосується технічної сторони блокування Telegram, важливо розрізняти застосунок та сайт. Застосунок встановлюється на телефон чи комп’ютер, а сайт відкривається через браузер. Деякі спеціалісти пропонують поставити системи аналізу інтернет-трафіку (DPI) і таким чином усе перекрити. Але тут теж не все так просто.

Раніше оператори могли аналізувати трафік: IP-адреси, порти, частоту передачі даних і за цими ознаками визначати сервіс. Проте Telegram працює на власному протоколі MTProto, який не використовує стандартні патерни TLS. Через це класичні методи блокування працюють значно гірше або взагалі не дають результату. У підсумку такі рішення можуть коштувати дорого і не гарантують ефекту.

При цьому проблема контенту в Telegram справді існує: через канали поширюють пропаганду, дезінформацію, шахрайство і заклики до насильства. Щоправда, все це є не лише в Telegram, а також в інших сервісах та програмах. Ба більше, телефонне шахрайство взагалі працює без за стосунків чи сервісів. Ще один важливий фактор — довіра. Сьогодні багато людей в Україні інколи більше вірять анонімним Telegram-каналам, ніж офіційним джерелам.

Bitget впроваджує групову систему ставок мейкера для споту та ф'ючерсів. Що змінилося і які плюси
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році

Саме тому тема блокування виглядає набагато складнішою, ніж здається у політичних заявах. Між гучними словами і реальними технічними чи юридичними рішеннями — велика дистанція. Докладніше дізнатися про аспекти блокування Telegram в Україні можна на сайті Speka.

WhatsApp готує платну версію з додатковими функціями
Бензин подорожчав на 5 грн/л за кілька днів: експерти прогнозують, чи дійде до 100 за літр
Українці викупили 80% запасів зарядних станцій зі складів у Європі, — ЗМІ
Уряд анонсував пошук роботи через "Дію"
Discord обмежить доступ для користувачів, які не надали паспорт
Торік на lifecell перейшли понад 300 000 українців: це єдиний оператор з приростом, Kyivstar та Vodafone — в мінусах
BYD очолив ринок нових авто в Україні: чому Європа програє Китаю
"Ощадбанк" вимкнув сервери через підозру на DDoS-атаку: не працює застосунок та сервіси
Мобінг і харасмент на роботі: українцям дозволять тимчасово перейти на дистанційну форму
Закрити небо, зупинити ворога, позбавити росію грошей: три кроки до миру від Михайла Федорова
В Україну завезли майже пів мільйона авто за 2025 рік: Tesla Model Y в топі, а середній вік — 9 років
Зареєструвати Starlink тепер можна у операторів "Нова пошта" та "Укрпошта": як це працює
Економія до $100: "Укрпошта" скасувала плату за повернення міжнародних посилок
ПДВ для ФОПів: Мінфін готує компромісний варіант з вищим лімітом
В Україні запровадили новий алгоритм захисту для КЕП: що буде зі старими сертифікатами?
Топ-10 електромобілів в Україні: як змінились ціни та пропозиція після запровадження ПДВ
Скручений пробіг в Україні 2025: Toyota Avensis — лідер антирейтингу зі 100+ тис. "нестачі"
В Україні запускають сервіс єЧек: паперові чеки перейдуть "у цифру" і ваш банківський застосунок
Альтернатива Zoom та Google Meet: WhatsApp почав приймати відеодзвінки у вебверсії
До $10 млрд на рік: як експорт озброєння може змінити оборонну економіку України
Продажі електромобілів у світі впали на 11%, в Україні — обвалилися на 76%
