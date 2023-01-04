Душова система Sprig від Kohler перетворить ванну кімнату на SPA — насадку можна придбати за $119, а багаторазова аромакапсула обійдеться у $24

На виставці CES 2023 компанія Kohler анонсувала нову ароматерапевтичну інфузійну систему для душу Sprig, яка складається зі спеціального гаджету та аромакапсул.

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У компанії обіцяють, що система перетворить щоденний ритуал купання на похід в SPA: капсули наповнять потік води ароматами евкаліпта, ромашки та лаванди, а також корисними для шкіри речовинами — як-от гіалуроновою кислотою чи солями.

Kohler зазначає, що це безпечні для тіла речовини й систему слід використовувати протягом “кількох хвилин”.

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Загалом гаджет можна прикріпити до будь-якої душової лійки, однак у тримач можна вставити лише аромакапсули Sprig. Надалі їх треба купувати окремо: за 6 одноразових капсул доведеться віддати $21, а одна багаторазова капсула обійдеться у $24 (передбачена для 8-разового використання).

Ціна самого гаджету починається від $119 доларів, його можна придбати протягом першого кварталу 2023 року.

Kohler не єдина компанія, яка вважає, що душ з ароматерапією успішно поповнить ряди “технологій для оздоровлення”. Цього місяця стартап Hai також запускає продукт під назвою Fuse, який можна прикріпити до будь-якої душової лійки та наповнити воду ароматами та вітамінами. Ціна такої насадки $49 доларів і вийде вона 25 січня. Замість капсул в інфузійній душовій системі Hai використовуються “таблетки” (у складі бікарбонат натрію та лимонна кислота), які мають аромати лаванди та мандарину. Вони коштуватимуть від $26 доларів за 16 штук.

Ще одна “цікава” розробка Kohler — розумний унітаз Numi 2.0 за $11 500 із вбудованим голосовим помічником Alexa, який має ультрафіолетові лампи для очищення, контроль температури, положення та тиску. Його чаша автоматично змиває бруд на стінках та здійснює дезодорацію. У наявності сидіння з підігрівом, осушувач повітря, аварійний резервний змив та автоматична кришка. Всі ці функції керуються за допомогою портативного дистанційного пульта, а світлодіодами та об’ємним звуком керує програма Kohler Konnect.

Джерело: The Verge