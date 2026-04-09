09.04.2026

Організаторів Computex 2026 критикують за дискримінацію виробників пристроїв без ШІ

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Computex

За інформацією Hardware Canucks, організатори виставки Computex 2026 надають перевагу виробникам пристроїв з ШІ.


Водночас компанії, які не використовують штучний інтелект у власних продуктах, розміщують на другорядних майданчиках. Це стосується навіть виробників, які вже понад 10 років беруть участь у виставці.

Протягом останніх років ШІ з’явився у більшості смартфонів, ПК, операційних систем та пристроїв, що носяться, ставши улюбленим інструментом маркетологів. Повідомляється, що ситуація настільки загострилась, що виробників пристроїв без штучного інтелекту будуть карати.


Будь-яка компанія без ШІ у власній продукції буде розміщена виключно на другорядних майданчиках. При цьому Hardware Canucks зазначає, що щонайменше три компанії поспіхом маркували власну продукцію, зокрема, миші та кулери, як таку, що передбачає ШІ-функції.

Повідомляється, що ці компанії вже понад 10 років беруть участь у Computex. Якщо бренди не можуть уникнути інтеграції ШІ у власну продукцію, то що робити меншим компаніям, які прагнуть виробляти якісні продукти без штучного інтелекту?

Отже, для всіх, хто вже достатньо втомився від повсюдного нав’язування ШІ, Computex 2026 може стати розчаруванням. Як повідомляє Hardware Canucks, у рамках виставки свої продукти з ШІ представлять MSI, Lenovo та інші провідні виробники споживчої електроніки. 

Computex 2026 проходитиме з 2 по 5 червня. Наразі організатори ще мають час, щоб відмовитись від подібної політики, однак навряд чи зроблять це. Серед яскравих прикладів наслідків невдоволення користувачів продуктами на базі ШІ можна згадати відмову Microsoft від спрямованості на штучний інтелект у Windows 11.

Раніше ми писали, що наразі навіть Valve працює над власним ШІ. А Google готує секретну ШІ-утиліту для миттєвої обробки думок.

Джерело: NotebookCheck

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати