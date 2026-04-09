Computex

За інформацією Hardware Canucks, організатори виставки Computex 2026 надають перевагу виробникам пристроїв з ШІ.





Водночас компанії, які не використовують штучний інтелект у власних продуктах, розміщують на другорядних майданчиках. Це стосується навіть виробників, які вже понад 10 років беруть участь у виставці.

Протягом останніх років ШІ з’явився у більшості смартфонів, ПК, операційних систем та пристроїв, що носяться, ставши улюбленим інструментом маркетологів. Повідомляється, що ситуація настільки загострилась, що виробників пристроїв без штучного інтелекту будуть карати.

Computex 2026 is gonna be…interesting. Any company without some form of “AI” product has been pushed out to secondary venues. It’s so bad we’ve heard of at least 3 companies that rushed to put AI branding on things like mice, coolers, etc. so they could stay at the main… — Hardware Canucks (@hardwarecanucks) April 9, 2026





Будь-яка компанія без ШІ у власній продукції буде розміщена виключно на другорядних майданчиках. При цьому Hardware Canucks зазначає, що щонайменше три компанії поспіхом маркували власну продукцію, зокрема, миші та кулери, як таку, що передбачає ШІ-функції.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Повідомляється, що ці компанії вже понад 10 років беруть участь у Computex. Якщо бренди не можуть уникнути інтеграції ШІ у власну продукцію, то що робити меншим компаніям, які прагнуть виробляти якісні продукти без штучного інтелекту?

Отже, для всіх, хто вже достатньо втомився від повсюдного нав’язування ШІ, Computex 2026 може стати розчаруванням. Як повідомляє Hardware Canucks, у рамках виставки свої продукти з ШІ представлять MSI, Lenovo та інші провідні виробники споживчої електроніки.

Computex 2026 проходитиме з 2 по 5 червня. Наразі організатори ще мають час, щоб відмовитись від подібної політики, однак навряд чи зроблять це. Серед яскравих прикладів наслідків невдоволення користувачів продуктами на базі ШІ можна згадати відмову Microsoft від спрямованості на штучний інтелект у Windows 11.

Джерело: NotebookCheck