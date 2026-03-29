Новини Україна 29.03.2026

В Україні хочуть заборонити школярам користуватися смартфонами та планшетами

Андрій Шадрін

В Україні хочуть заборонити школярам користуватися смартфонами та планшетами
27 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15105, який забороняє учням користуватися смартфонами, планшетами та смарт-годинниками під час уроків. Винятки — лише освітні або медичні потреби. Ініціатором був нардеп від “Слуги народу” Георгій Мазурашу.


Документ пропонує внести зміни до статті 53 закону “Про освіту” — тієї, що регулює обов’язки учнів. Наразі тексту законопроєкту на офіційному сайті парламенту немає. Це не перша подібна ініціатива у Раді: у 2020 році аналогічний законопроєкт реєстрував нардеп Олексій Гончаренко, однак до голосування він так і не дійшов.

Міністерство освіти до законодавчої заборони ставиться стримано. Міністр Оксен Лісовий ще у лютому заявив, що питання вже обговорюється, але загальнонаціональних обмежень не готують:

“Таку дискусію потрібно провести з громадськістю. Сьогодні школа може укласти соціальний договір із батьками та запровадити відповідний підхід”.

За його словами, у різних країнах телефони зберігають у локерах або боксах і повертають лише на перервах — “така практика існує і доводить свої позитивні результати”. Лісовий також уточнив, що українські школи вже зараз можуть самостійно встановлювати правила користування гаджетами за погодженням із батьками та учнями — без жодної директиви МОН.


Є і правовий аспект. Адвокат, керівник об’єднання “Діксі Лекс” Вадим Заворітний нагадує: смартфон є приватною власністю, тому його вилучення школою перебуває в правовій сірій зоні.

“Повне вилучення пристрою суперечить законодавству та може розглядатися як перевищення повноважень”, — заявив він в коментарі РБК-Україна.

Натомість школи мають право вимагати вимкнути звук або обмежити використання без дозволу вчителя — і це вже не суперечить закону.

Шанси на швидке ухвалення законопроєкту — невисокі, і це пов’язано не лише з позицією Міносвіти. Мазурашу відомий у парламенті як рекордсмен за кількістю зареєстрованих ініціатив: за п’ять років каденції він став автором або співавтором загалом 887 ініціатив, проте лише 19% з них були проголосовані. За його власним визнанням, рідна фракція не підтримала жодного з понад 70 поданих ним особистих законопроєктів.

Голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв коментував попередні ініціативи нардепа коротко:

“Законопроєкт не належить до пріоритетних, тому навіть складно спрогнозувати, коли депутати розглянуть його”.

Окрема проблема — воєнний контекст. Частина українських батьків категорично проти будь-яких обмежень:

“Я проти збору телефонів, тим більше зараз. Повітряна тривога під час заняття, діти збираються в укриття. Хто віддає телефони?” — запитує один з них.

Є й інший аргумент:

“Телефон в українського школяра повинен бути. Бо українські державні школи і до повномасштабного вторгнення не були безпечні, а під час цієї війни небезпека зросла ще більше”, — пише “Лівий берег”.

Законопроєкт передбачає медичний виняток, проте чіткого механізму для випадків повітряних тривог у ньому не прописано.

Дані про вплив таких заходів на успішність неоднозначні. Дослідження Лондонської школи економіки показало: у школах, де заборонили смартфони, результати тестів покращились на 6%. Проте заборона лише на уроках дає значно менший ефект — більш ніж половина учнів порушує її непомітно. Британські школи фіксували покращення на 7% серед старшокласників. За даними ЮНЕСКО, станом на кінець 2024 року близько 40% освітніх систем у світі вже ввели ті чи інші обмеження на телефони в школах.

У Великій Британії заборону запровадили у 2024 році — вчителі отримали право обшукувати рюкзаки й конфісковувати телефони при порушенні. Польща планує обов’язкову заборону для початкових шкіл із 1 вересня 2026 року. Аналогічні норми вже діють у Франції, Іспанії, Угорщині та Латвії. Окремі країни, зокрема Швеція, регулюють питання на рівні загальнодержавного закону, залишаючи школам право встановлювати додаткові вимоги.

Джерело: Korabelov

