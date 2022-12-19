Розумний унітаз Kohler Numi 2.0 за $11 500 із вбудованим голосовим помічником Alexa та об’ємним звуком тепер доступний кожному

Ви колись сиділи на унітазі, розмірковуючи про свої справи на самоті і думаючи: «Хотів би я, щоб Alexa була тут зі мною?» Можливо, саме таку ситуацію малювали в уяві дизайнери розумного унітазу Kohler Numi 2.0 вартістю $11500, у який вбудований голосовий помічник від Amazon.

Kohler уперше продемонструвала Numi 2.0 на виставці CES ще у 2019 році – з моменту анонсу в ньому мало що змінилося. Тут, як і раніше, є все необхідне, щоб влаштувати вечірку – Alexa, світлодіодне підсвічування, динаміки об’ємного звуку. Будь-які гості, котрі прийдуть до вас, відразу оцінять вашу відданість високим технологіям. На жаль, в унітаз не вбудоване попередження про те, що Alexa слухає всі вихідні звуки, але не зайвим буде врахувати це під час проєктування вбиральні.

Крім надзвичайно технологічної природи унітаза, він має безліч функцій, які можна очікувати від супердорогого розумного пристрою такого роду. Це багатофункціональне біде, ультрафіолетові лампи для очищення та контроль температури, положення та тиску. Його чаша автоматично змиває бруд на стінках та здійснює дезодорацію. У наявності сидіння з підігрівом, осушувач повітря та аварійний резервний змив для особливо важких випадків. Але найголовніше – автоматична кришка.

Всі ці функції керуються за допомогою портативного дистанційного пульта, а світлодіодами та об’ємним звуком керує програма Kohler Konnect. Компанія не згадала про підтримку Matter – крім взаємодії з Alexa, вам доведеться виявити кмітливість для спільної роботи унітаза з іншими системами розумного будинку. Унітаз вже доступний дистриб’юторам та опиниться у розпорядженні пересічних покупців найближчими днями.

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Не виключено, що незабаром Amazon фігурально спустить голосовий помічник Alexa в унітаз:

Джерело: The Verge