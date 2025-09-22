Дві комети з’являться на небі у жовтні — як побачити

Комети C/2025 R2 (SWAN) та C/2025 A6 (Lemmon)/Колаж

Протягом жовтня 2025 року з’явиться рідкісна змога поспостерігати одразу за двома кометами у нічному небі.

Так, у жовтні можна буде спостерігати за відкритою 3 січня цього року кометою C/2025 A6 (Lemmon). Перші спостереження встановили, що яскравість цієї комети була недостатньою для того, щоб космічний об’єкт могли бачити усі. Однак її подальший рух крізь Сонячну систему поступово збільшував яскравість цієї комети.

Наразі магнітуда C/2025 A6 (Lemmon) вже досягла 8,5. Якщо на шляху цієї комети не виникне перешкод, 21 жовтня її магнітуда має сягнути 3,9. Її можна буде побачити неозброєним оком, однак для цього необхідно буде знайти місце з мінімальним світловим забрудненням. Астрономи підрахували, що найкращий час для спостереження — невдовзі після настання сутінків, у напрямку зірок Арктур ​​і Ізар.

Вона буде на відстані 0,6 астрономічних одиниць і буде видна вранці та ввечері.

Другою кометою, яку можна буде побачити у жовтні, є C/2025 R2 (SWAN), яка обертається навколо Сонця за 22 тис. 554 роки. Щоб спостерігати її поблизу зірки Спіка, доведеться дочекатися 21 жовтня, коли комета перебуватиме на відстані 0,27 астрономічних одиниць від Землі і матиме зоряну величину 4.

Цікаво, що C/2025 R2 (SWAN) була відкрита українським астрономом-любителем Володимиром Безуглим. На початку вересня ця комета раптово визирнула з-за Сонця і привернула увагу астрономів своєю аномальною яскравістю.

Комету C/2025 R2 (SWAN) вперше зафіксував інструмент SWAN (Solar Wind Anisotropies) на борту космічного апарату SOHO, спільного проєкту NASA та Європейського космічного агентства. C/2025 R2 (SWAN) одразу ж продемонструвала зоряну величину у 7,5. На думку науковців, різьке збільшення яскравості пов’язане з так званим “післяперигелійним спалахом” — раптовим зростанням активності комети після максимального зближення з Сонцем.

C/2025 R2 (SWAN) з’являється одразу після заходу Сонця над західним горизонтом і залишається видимою десь близько години. Володимир Безуглий першим виявив об’єкт за результатом аналізу знімків низької роздільної здатності, зроблених інструментом SWAN.

Подальші знімки продемонстрували, що комета має виразну газопилову кому діаметром 3,7 кутової хвилини та іонний хвіст, що простягнувся на 2,8 градуса – це більше п’яти діаметрів Місяця на небі. Наразі SWAN25B перебуває в сузір’ї Діви, поблизу зорі Спіка, і через близькість до Сонця її краще видно у Південній півкулі.

Поки важко передбачити ймовірність спостережень за цією кометою неозброєним оком, оскільки ці космічні об’єкти можуть вести себе непередбачувано і розпадатись на окремі фрагменти в процесі довгої подорожі та у міру наближення до Сонця. 21 жовтня очікується Молодий місяць, що забезпечить темне небо для спостережень.

За кометами C/2025 A6 (Lemmon) та C/2025 R2 (SWAN) можна буде спостерігати неозброєним оком або за допомогою бінокля чи домашнього телескопа. Якщо комети переживуть зближення із Сонцем та їхня яскравість буде такою, як прогнозувалося, найкращий час для їх спостереження – 20-23 жовтня, коли вони будуть максимально близькими до Землі. На 20-21 жовтня також припадає пік метеорного потоку Оріоніди, коли очікується близько 20 метеорів на годину.

Джерело: NotebookCheck; Live Science