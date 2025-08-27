Телескоп Джеймса Вебба вперше показав комету 3I/ATLAS: не коcмічний корабель, але цікава поведінка

Depositphotos

Телескоп ім. “Джеймса Вебба” (JWST) вперше спостерігав за загадковою кометою 3I/ATLAS, яка ненадовго залетіла у Сонячну систему.

JWST спостерігав за 3I/ATLAS за допомогою інфрачервоних камер та спектрографа ближнього інфрачервоного діапазону 6 серпня цього року. Об’єкт 3I/ATLAS був виявлений 1 липня 2025 року оглядовим телескопом ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System).

Це лише третій виявлений міжзоряний об’єкт, що потрапив до Сонячної системи. Двома іншими міжзоряними прибульцями були астероїд 1I/’Oumuamua, виявлений у 2017 році, та комета 2I/Borisov, виявлена у 2019 році.

До “Джеймса Вебба” за кометою 3I/ATLAS вже спостерігали телескопи “Habble” та “SPHEREx”. Метою спостережень є визначення характеристик 3I/ATLAS, включаючи розмір, фізичні властивості та хімічний склад. У початковій публікації астрономів, що спостерігали за 3I/ATLAS з допомогою JWST зазначається, що вивчення подібних комет з інших зоряних систем допомагає зрозуміти умови, що існували у цих системах у період їхнього формування. Ці результати можна порівняти з тим, що вчені дізналися про умови у Сонячній системі 4,6 мільярда років тому, коли формувалися планети, астероїди і комети.

У міру наближення комети до Сонця вона нагрівається, заморожені речовини у складі комети переходять з твердого у газоподібний стан. Саме це утворює характерний для комети хвіст та гало — або “кому”. Астрономи використали JWST і його спектрограф для виявлення в комі 3I/ATLAS вуглекислого газу, води, водяного льоду, чадного газу і карбонілсульфіду.

Найбільш неочікуваним стало найбільше співвідношення вуглекислого газу до води з тих, що коли-небудь спостерігались у складі комет. Це може підказати науковцям, у яких умовах відбувалось формування комети 3I/ATLAS.

Зокрема, високий вміст вуглекислого газу у цій кометі може вказувати, що всередині 3I/ATLAS багата на вуглекислий газ. Це може означати, що комета містить льоди, що зазнали набагато сильнішого опромінення, ніж комети в Сонячній системі.

Ще одна альтернативна версія, яку не виключають дослідники, передбачає, що високий вміст вуглекислого газу у складі 3I/ATLAS може свідчити про те, що ця комета могла сформуватись у певному місці, яке називається “лінією вуглекислого льоду”, всередині закрученої хмари речовини або протопланетного диска, який оточував материнську зірку. Це визначається як точка, в якій температура навколо молодої зірки, або “протозірки”, падає досить низько, щоб вуглекислий газ міг перейти з газоподібного стану до твердого.

При цьому науковці також зазначають, що низький вміст водяної пари може вказувати на наявність всередині 3I/ATLAS чогось, що заважає проникненню тепла до крижаного ядра. Це може перешкоджати переходу води з льоду в газ порівняно зі швидкістю перетворення вуглекислого та чадного газів.

Результати попередніх спостережень продемонстрували, що вік комети 3I/ATLAS може складати близько 7 млрд років. Таким чином вона може стати найстарішою з усіх комет, за якими велось спостереження. Вона може бути старішою за Сонячну систему приблизно на 3 млрд років.

Група дослідників, які проводили попередні дослідження комети, дійшла такого висновку, вивчивши круту траєкторію руху комети 3I/ATLAS через Сонячну систему. Це свідчить про те, що комета походить з “товстого диска” Чумацького Шляху, який складається з зірок, — області нашої Галактики, набагато давнішої, ніж “тонкий диск”, у якому зародилося Сонце.

Препринт з результатами дослідження опублікований на Zenodo.org

Джерело: Space.com