NASA підтверджує новий міжзоряний об’єкт у Сонячні системі — пряма трансляція демонструє його рух

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В середу, 2 липня, у NASA офіційно підтвердили, що таємничий космічний об’єкт, що залетів у Сонячну систему з міжзоряного простору, ймовірно, є кометою.

Спочатку об’єкт отримав назву A11pl3Z, коли був вперше помічений Системою оповіщення про зіткнення астероїдів із Землею (ATLAS). Наразі космічний об’єкт рухається у напрямку Сонця зі швидкістю 245 тис. км/год дуже рівною прямою траекторією. В середу, 2 липня, у NASA офіційно підтвердили, що таємничий об’єкт, ймовірно, є кометою. З того моменту він отримав назву 3I/ATLAS.

За оцінками астрономів, діаметр 3I/ATLAS складає близько 20 км. Наразі об’єкт знаходиться приблизно у 4,5 рази далі від Сонця, ніж Земля. Комета має максимально наблизитись до Сонця 30 жовтня, у межах 1,4 астрономічних одиниць. Перед цим космічний об’єкт також пролетить близько до Марса, наблизившись до Червоної планети на відстань 0,4 астрономічних одиниць. За словами астрофізиків, 3I/ATLAS, ймовірно більшою мірою складається з льоду та може мати значно менші розміри.

«Ми вважаємо, що ці маленькі крижані комети формуються під впливом зоряних систем. Потім, коли повз проходить інша зірка, вона тягне комету за собою та викидає її назовні. Такий об’єкт стає бродягою, блукає по галактиці, і тепер просто проходить повз нас», — зазначає астроном з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан Макдавелл.

У той час, як комета пролітатиме поряд із Сонцем, наша планета знаходитиметься на протилежній стороні до зірки. Об’єкт, швидше за все, наблизиться до Землі на максимально близьку відстань у грудні. За оцінками NASA, 3I/ATLAS не представляє загрози для нашої планети і залишатиметься на відстані 1,4 астрономічних одиниць.

Це усього третій зафіксований об’єкт, що залітає у Сонячну систему із міжзоряного простору. Вперше космічний об’єкт, що залетів до нас з міжзоряного простору, був зафіксований у 2017 році. Ним виявився астероїд «Оумуамуа». Деякі вчені спочатку класифікували його як іншопланетний зонд, однак згодом ці твердження було спростовано. У 2019 році у Сонячну систему залетіла комета 2I/Borisov.

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Джерело: LivesScience