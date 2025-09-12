Міжзоряна комета 3I/ATLAS змінює колір, і зелені чоловічки тут ні до чого

Depositphotos

Нові фото комети 3I/ATLAS, зроблені під час повного місячного затемнення, вказують на те, що міжзоряний об’єкт може набувати яскраво-зеленого кольору.

На думку експертів, така зміна кольору може бути результатом наближення комети до Сонця. 3I/ATLAS має діаметр 11 км і рухається зі швидкістю 210 тис. км/год. Ймовірно, комета була викинута з далекої зоряної системи в межах Чумацького Шляху і, ймовірно, вона набагато старіша за Сонячну систему.

У жовтні цього року 3I/ATLAS має наблизитись до Марсу, а вже 29 жовтня досягне мінімальної відстані від Сонця. У міру наближення до Сонця комета поглинає все більше радіації від нашої материнської зірки. З неї викидається все більше льоду, газу та пилу, формуючи традиційний хвіст.

7 вересня астрофотографи Міхаель Йегер та Джеральд Реманн зробили нові знімки комети у темному небі над Намібією. Ці знімки були зроблені під час повного місячного затемнення. На цих знімках комета набула смарагдового відтінку.

Фото свідчать, що із наближенням до Сонця 3I/ATLAS “позеленішала” через викидання з ядра більш рідкісних хімічних речовин. Однак поки що зарано робити точні висновки, оскільки жоден інший фотограф чи обсерваторія поки що не зафіксував цих змін.

Це не вперше, коли астрономи спостерігають за зеленим світінням комети. Протягом останніх років було зафіксовано кілька подібних зелених комет, включно із C/2022 E3, яка пролетіла повз нас у 2023 році. Комета 12P/Pons-Brooks також забарвилася в зелений колір, наближаючись до Сонця в 2024 році, а раніше цього року астрономи помітили ще одну зелену комету — SWAN25F.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Найбільш поширеною причиною цього незвичайного забарвлення є присутність дівуглецю у хмарах льоду та газу, що оточують комети. Дівуглець являє собою форму вуглецю, у якій два атоми зв’язані між собою. Спектроскопічні спостереження 3I/ATLAS поки не виявили дівуглецю. Однак, можливо, що він був похований між шарами льоду, який розтанув під дією сонячного випромінювання.

“Або зелене свічення може бути викликане якоюсь іншою сумішшю газів або пилу, що імітує класичний кометний колір з незнайомим хімічним складом”, — не виключають астрономи.

На думку астронома Аві Льоба з Гарварду, зелений колір може бути викликаний ціанідом, який був виявлений у комі комети наприкінці серпня за допомогою Дуже Великого Телескопа в чилійській пустелі Атакама. Однак, наблизившись до Сонця, 3I/ATLAS має зникнути на кілька місяців, а потім з’явитись знову, незадовго до того, як у грудні досягне точки найбільшого зближення із Землею. Тоді вона буде приблизно в 700 разів далі від нас, ніж Місяць.

Джерело: LiveScience