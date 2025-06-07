Dying Light: The Beast отримала геймплейний трейлер та дату виходу

Ласкаво просимо у Кастор Вудс / трейлер Dying Light: The Beast

На Summer Game Fest 2025 Techland показала Dying Light: The Beast у геймплейному трейлері. Виходу гри залишилося чекати зовсім недовго.

Спін-офф Dying Light повертає гравців до Кайла Крейна після його відсутності в сиквелі 2022 року. Оголошення дати виходу супроводжувалося свіжим поглядом на ігровий процес. Студія показала деякі з багатьох способів, якими гравці можуть пробивати собі шлях крізь сотні заражених.

В офіційному описі Dying Light: The Beast Techland розповідає про горор-виживач у відкритому світі. події відбуваються у долині Кастор Вудс, де гравцям доведеться використовувати усе можливе, щоб залишитися в живих.

«Ви — Кайл Крейн. Після того, як вас захопив Барон і ви роками терпіли його болісні експерименти, ви тікаєте. Полишені на межі людства з ДНК людини та зомбі, ви намагаєтеся контролювати свого внутрішнього звіра та конфлікт, який з ним пов’язаний. Але вам доведеться це зробити, якщо ви хочете помститися людині, яка це з вами зробила».

Dying Light: The Beast вже доступна для попереднього замовлення, яке надає покупцям доступ до ексклюзивних предметів. Реліз відбудеться через рік після анонсу, 22 серпня 2025 року для ПК у Steam та Epic Games Store, на PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

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Джерело: IGN