Трейлер гри Dying Light: The Beast — повернення Кайла Крейна після 13 років експериментів

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На Gamescom 2024 Techland офіційно представила Dying Light: The Beast. Гра починалася як сюжетне DLC для Dying Light 2, але переросла у самостійний проєкт.

Трейлер Dying Light: The Beast представляє повернення головного героя Кайла Крейна та новий регіон відкритого світу. Розробники кажуть про 20 годин ігрового процесу.

Події відбуваються в колись жвавому туристичному місці Кастор-Вудс, де зараз мешкають дружні та ворожі фракції. Гравець у подобі Кайла тікає після того, як його утримували в полоні та експериментували протягом 13 років після його попередніх появ у серії. Зараз вільний, він прагне помститися тим, хто допомагав полонити його. The Beast — це величезний монстр, який блукає по лісах… але Крейн, після проведених над ним експериментів, тепер має ДНК зомбі, вплетену в його власну, що дає йому «силу звіра», яку він може використати, щоб позбутися його.

Dying Light: The Beast отримає кооперативний режим із чотирма гравцями зі спільним прогресом, а також соло-режим. Також повертається зміна дня та ночі.

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Dying Light: The Beast вийде на ПК у Steam та Epic Games Store, Xbox і PlayStation, але невідомо, коли. Очікується, що дата буде оголошена цього року. Власники Dying Light 2: Stay Human Ultimate Edition отримають The Beast безкоштовно — для всіх інших ціна становить $39,99.

Джерела: Steam, IGN

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