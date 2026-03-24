Techland презентує новий Dying Light: The Beast "Restored Land Edition" з оновленим режимом виживання

Dying Light / Playfront

Польська студія Techland готується 26 березня 2026 року випустити нову версію свого зомбі‑сурвайвалу Dying Light: The Beast, яка отримала підзаголовок Restored Land Edition. Це не просто патч — розробники називають оновлення настільки великим, що воно заслуговує окремого видання гри.





Це оновлення буде безкоштовним для всіх гравців, які вже придбали Dying Light: The Beast, і водночас з’явиться у продажу як нова редакція поряд із класичними виданнями гри.

Найголовніша зміна — це новий режим виживання, який кардинально змінює механіку гри:

Світ більше не скидається після смерті зомбі чи збору ресурсів. Якщо ви знищили ворога або зібрали предмет, вони не відроджуються у цій сесії.

Ресурси стають критично обмеженими, а повернутися до завдань або активностей для повторного збору тепер не можна.

Є опційний режим permadeath: якщо герой загине, збереження видаляється, і доведеться починати зміну заново

До того ж додали Roadkill Rallies — серію автомобільних випробувань, де потрібно якомога швидше збивати зомбі в обмежений час.

Успішне проходження Roadkill Rallies відкриває потужний броньований автомобіль, а проходження всього Restored Land дає внутрішньоігрові знаки майстерності. Крім того, оновлення включає нові добивання, досягнення, зустрічі з квестовими NPC, а також велику кількість технічних ігрових поліпшень.





Скільки і за що платять гравці

Нагадаємо, Dying Light: The Beast — це самостійна частина відомої франшизи “Dying Light”, що вийшла 18 вересня 2025 року як окрема гра, а не DLC.

The Beast наразі продається зі знижкою близько 25 % і коштує 1,199 грн, $44.99, а Deluxe‑версія пропонується за 1,398 грн

Для порівняння: ще під час підготовки до релізу Techland захищав ціну $60, кажучи, що гра стала значно більша, насиченіша й технічно розвиненіша, ніж спочатку планувалося.

“У кожному вимірі — кількість місій, відеосцен, унікальних ворогів, таємниць і контенту — “The Beast” виросла і стала кращою, ніж ми припускали”, — сказав директор франшизи.

У тематичних спільнотах геймери по‑різному реагують на оновлення. Багато хто вважає ідею перманентного світу цікавою і свіжою, бо після тривалого часу важкого виживання можна нарешті відчувати прогрес у світі.

Інші ж нарікають, що зміни не додають нових локацій, а радше перетворюють базову мапу на “ще складніший режим гри”

Оновлення Restored Land — це наймасштабніша зміна для “The Beast” після того, як у листопаді 2025‑го Techland додала рей‑трейсинг, нову New Game+ систему і понад 400 поліпшень для покращення механік і продуктивності.

Цей реліз також може стати приводом для тих, хто досі не пробував “Dying Light: The Beast”, купити її за акційною ціною і вже з новим контентом увійти у гру.





Джерело: Techland