Найкраще з першого дня Gamescom 2024: Borderlands 4, нові Mafia і Dying Light та багато іншого

Відкриття Gamescom 2024 принесло кілька довгоочікуваних анонсів. На Gamescom Opening Night Live презентували. Borderlands 4, Mafia: The Old Country, Dying Light: The Beast та багато іншого.

Borderlands 4

Одною з перших представили Borderlands 4, нову головну гру серії. Трейлер розповідає не надто багато, але згодом стало відомо, що події гри відбуватимуться не на Пандорі. Гра вийде у 2025 році.

Mafia: The Old Country

Четверта гра серії, Mafia: The Old Country відбуватиметься у Сицилії початку 20 століття. Hangar 13 обіцяли аутентичне озвучування для повного занурення та повернеться «до коренів того, що фанати люблять у франшизі Mafia». Видавець 2K каже, що Mafia: The Old Country вийде у 2025 році, а в грудні 2024 про гру буде відомо більше.

Dying Light: The Beast

Сюжет, котрий спочатку розроблявся як DLC, стане окремою грою. Dying Light: The Beast представляє повернення Кайла Крейна після 13 років експериментів. Techland каже про 20 годин гри, дата релізу невідома. Власники Dying Light 2: Stay Human Ultimate Edition отримають The Beast безплатно.

Indiana Jones and the Great Circle

Нова гра MachineGames про Індіану Джонса розгортатиметься між фільмами між подіями фільмів «У пошуках втраченого ковчега» та «Останній хрестовий похід». Indiana Jones and the Great Circle вийде на Xbox X|S та ПК 9 грудня 2024 року, а на PlayStation 5 вона з’явиться навесні 2025 року.

Dune: Awakening

Funcom представила геймплейний трейлер Dune: Awakening про виживання в пустелі та керування гільдією. Гра вийде на ПК на початку 2025 року, а на консолях з’явиться пізніше. більше інформації буде на Dune: Awakening Direct 29 серпня.

Civilization 7

Firaxis Games показала геймплей стратегії Civilization 7. Гра вийде 11 лютого 2025 року. Ціни Civilization 7 вже є в Steam, і вони не радують. Реліз відбудеться на усіх основних платформах включно з Nintendo Switch і не тільки на найновіших консолях.

Masters of Albion Пітера Моліньє

Автор Fable пообіцяв нову гру в Альбіоні, Але це не той Альбіон, що в Fable, бо на неї в Пітера немає прав. Попри цікавий трейлер, залишається сподіватися, що відомий обіцянками Пітер Моліньє все ж завершить Masters of Albion, яка поки не має дати виходу. Моліньє дав інтерв’ю журналістам і виступив на сцені Gamescom Opening Night Live.

Lost Records: Bloom & Rage

Гра від творців Life is Strange отримала не одну, а одразу дві дати виходу. Квест Lost Records: Bloom & Rage Tape 1 18 лютого з’явиться 18 лютого, а Tape 2 — 18 березня 2025 року на ПК, Xbox Series X і PS5.

Batman: Arkham Shadow

От і анонсований новий Arkham, щоправда, для VR та ексклюзивно для Meta Quest 3. Попри таке обмеження гра має непоганий вигляд. Події Batman: Arkham Shadow розгортаються між Arkham Origins 2013 року та Arkham Asylum. Гра вийде вже у жовтні 2024 року.

Path of Exile 2

Друга гра Path of Exile надійде у ранній доступ 15 листопада. Початково ARPG очікувалася ще у 2022 році та неодноразово переносилася. Повна Path of Exile 2 вийде на ПК, PS5 і Xbox Series X/S.

Monster Hunter Wilds

Новий трейлер Monster Hunter Wilds показав бій з велетенським павуком Лалою Баріною, летючим Рей Дау, іншими монстрами, та розкрив деякі деталі геймплею. Реліз Monster Hunter Wilds очікується на початку 2025 року.

Marvel Rivals

До гри Marvel приєдналися Капітан Америка та Зимовий солдат. Супергеройский шутер-слешер Marvel Rivals стартує 6 грудня 2024 року

Diablo 4: Vessel of Hatred

Diablo 4 отримає доповнення Vessel of Hatred 8 жовтня 2024 року. DLC повертає у гру найманців, зокрема реального демона. Також з’явиться нове кооперативне PvE підземелля для рейду та «багатошарові підземелля».

Starfield: Shattered Space

Доповнення Starfield додасть у гру транспорт — блукати порожніми планетами буде не так нудно. DLC Shattered Space також додасть історію пошуків скарбу на планеті дому Ва’руун серед сектантів. Пограти у це все можна буде з 30 вересня.

Серіал-антологія ігор «Секретний рівень» від Amazon

Amazon Prime Video представила анімаційний серіал «Секретний рівень». З 15 епізодів кожен представлятиме окрему відому гру (як ті, що вийшли, та і ті, що вийдуть). Серед тайтлів God of War, Warhammer 40K, New World: Aeternum, The Outer Worlds 2. Зніматиме «Секретний рівень» режисер «Любов, смерть і роботи» Тім Міллер та його Blur Studio, тому має бути цікаво. Серіал вийде 10 грудня 2024 року.

