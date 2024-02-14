Директор з інформаційної безпеки «Київстару» Юрій Прокопенко пішов з компанії

Стало відомо, що з 31 січня 2024 року з компанії «Київстар» пішов Юрій Прокопенко. Він обіймав посаду директора з інформаційної безпеки ─ Chief Information Security Officer.

Зазначається, що звільнення відбулося за згодою сторін. Принаймні так говорить сам Прокопенко. Звільнення відбулося через півтора місяця після російської кібератаки, яка знищила ядро мережі оператора та на кілька днів паралізувала його роботу. У якості компенсації в січні компанія скасувала абонплату для своїх клієнтів, що коштувало їй 3,4 млрд грн.

Юрій Прокопенко працював в «Київстарі» майже 8 років. Він прийшов в компанію на посаду керівника відділу з кібербезпеки у травні 2016 року, а у 2018 році він обійняв посаду CISO й директора з захисту персональних даних та опікувався кіберзахистом не лише «Київстару», а й ще шести операторів, які входять у материнську компанію Veon.

Сторони не вказують, що саме результативна кібератака стало причиною звільнення. Прокопенко каже, що вирішив піти з компанії в січні.

«Цей костюм мені став затісним. Але я вдячний компанії, тут я значно виріс», ─ каже Прокопенко. «Юрій Прокопенко, директор з кібербезпеки «Київстару», прийняв рішення продовжити кар’єру за межами компанії», – повідомляє пресслужба оператора.

Призначення майбутнього директора з інформаційної безпеки компанія не коментує через внутрішній характер інформації.

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Надалі Юрій Прокопенко розглядає аналогічні посади в інших великих компаніях та хоче зайнятися вивченням впливу штучного інтелекту на кібербезпеку, квантових обчислень та використання цих технологій у безпілотних системах.

Джерело: forbes

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