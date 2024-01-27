Дистанційно знешкоджені «Шахеди» падають в полі – поліція демонструє фото, а нардеп каже, що РЕБ може розвертати ракети

Російсько-іранські «Шахеди» лежать у полях замість завдання шкоди житловим будинкам та інфраструктурним об’єктам. Національна поліція показала фотографії БПЛА без явних слідів фізичного ушкодження на відкритій місцевості. Ймовірно, що вони самотужки «не дотягнули» до цілей, але не виключено, що це є результатом використання спеціального озброєння ЗСУ.

Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) здатні впливати на системи навігації та керування ракет і безпілотників, зокрема «приземлювати» та змінювати їхній курс. Це може зробити повітряні боєприпаси більш зручною ціллю для ППО, або ж повністю знешкодити їх. При цьому безпілотники наносять набагато менше шкоди, ніж якби вони були підбиті та впали. Відповідні засоби надають Україні союзники разом з засобами ППО або окремо. Але є й власні розробки.

Народний депутат Олександр Федієнко, коментуючи фото на власному телеграм-каналі, натякнув на розробку та можливості українських РЕБ:

«Так, Україна має сучасну розробку (і не одну), яка може за допомогою радіоелектронного впливу, втручатись у навігаційні системи які керують такими засобами як на фото».

Депутат стверджує, що українські сили оборони вміють не тільки саджати, але й відхиляти БПЛА та ракети:

«Питання часу, коли ракети та шахіди якими атакують нас росіянами, будуть летіти у зворотньому боці. Над цим звісно треба попрацювати, але от повірте».

Федієнко каже про сотні та тисячі таких приладів, які наразі монтують по всій країні. Посилаючись на відкриті джерела, депутат каже, що розробка цих проєктів виконана за бюджетні кошти. Але констатує, що подібним способом, на жаль, не можна боротися з балістичними ракетами.

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У інтерв’ю «Мілітарному» начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу Збройних сил України Іван Павленко зазначив, що попри значні можливості, засоби РЕБ не можуть замінити ППО, є їхньою частиною та призначені для тісної взаємодії.

За його словами, засоби РЕБ є частиною військ ППО. У результаті дії РЕБ ракети змінюють висоту та траєкторію, та стають більш зручними цілями для ППО. Він назва некоректною думку про те, що РЕБ може замінити ППО – вони працюють разом.

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