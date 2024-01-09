В Україні знешкоджений перший реактивний «Шахед-238» – швидкість понад 500 км/год

В Україні збитий перший «Шахед-238» з реактивним двигуном, про це повідомив спеціаліст зі зв’язку та РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов. БПЛА здатний розвивати швидкість понад 500 км/год, пролітати більші відстані та швидко маневрувати. Наявні мобільні зенітні групи неефективні на таких швидкостях.

Нові Shahed-238 швидше долітатимуть до підконтрольної території України та до будь-якої цілі на ній. Однак без значного збільшення запасу пального швидкість також може означати меншу можливу відстань. Для їхнього ефективного знешкодження мобільні групи повинні мати ПЗРК Stinger чи інші аналоги.

Втім, Shahed-238 не зазнали суттєвої зміни бойової частини та систем наведення, хоча існують їхні варіанти з інфрачервоними, оптичними та радіолокаційними системами. Чорний колір корпусу може свідчити про застосування радіопоглинальних матеріалів, але наразі були знайдені уламки звичайного світлого кольору. Чорні дрони-камікадзе теж збивали в Україні, але це були не реактивні моделі.

Баражуючі боєприпаси «Шахед-238» були представлені в Ірані у листопаді 2023 року і неочікувано швидко виявилися залученими до бойових дій в Україні. Офіційні характеристики Shahed-238 виробник не публікує, усі дані є орієнтовними.

Джерело: Сергій Флеш

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