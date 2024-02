Джо Байден потролив конспірологів, які вважають, що він сфальсифікував Супербоул

Президент США Джо Байден зробив послання для правих конспірологів, потроливши переконаних у тому, що він фальсифікував фінальний матч чемпіонату з американського футболу (Супербоул) на користь хлопця Тейлор Свіфт.

Невдовзі після завершення Супербоула в неділю Байден з радістю висміяв тих, хто звинувачував його і демократів у проведенні «психологічної операції з втручання у вибори за допомогою Тейлор Свіфт», передає Gizmodo. Згідно з теорією, Байден організував перемогу команди Канзас-Сіті «Чіфс», де виступає хлопець Свіфт Тревіс Келсі, в обмін на її підтримку на виборах.

«Саме так, як ми намалювали», — повідомив офіційний акаунт президента в соціальній мережі X (Twitter). Допис містив зображення Байдена з лазерними очима, відомого в інтернеті як «Темний Брендон» — мем, який має на меті зобразити більш зловісне альтер его президента.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE

— Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024