Джо Байден потролив конспірологів, які вважають, що він сфальсифікував Супербоул

Президент США Джо Байден зробив послання для правих конспірологів, потроливши переконаних у тому, що він фальсифікував фінальний матч чемпіонату з американського футболу (Супербоул) на користь хлопця Тейлор Свіфт.

Невдовзі після завершення Супербоула в неділю Байден з радістю висміяв тих, хто звинувачував його і демократів у проведенні «психологічної операції з втручання у вибори за допомогою Тейлор Свіфт», передає Gizmodo. Згідно з теорією, Байден організував перемогу команди Канзас-Сіті «Чіфс», де виступає хлопець Свіфт Тревіс Келсі, в обмін на її підтримку на виборах.

«Саме так, як ми намалювали», — повідомив офіційний акаунт президента в соціальній мережі X (Twitter). Допис містив зображення Байдена з лазерними очима, відомого в інтернеті як «Темний Брендон» — мем, який має на меті зобразити більш зловісне альтер его президента.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE — Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024

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Пост побудований на відео, розміщеному кампанією Байдена, де його прямо запитують, чи не планує він «підступно сфальсифікувати сезон, щоб Chiefs виграли Супербоул».

У мене будуть неприємності, якщо я скажу вам. — відповів Байден.

Hey by the way, we just joined TikTok Follow us: https://t.co/KbtdOh2O4a pic.twitter.com/vDeXUzhb9W — Biden-Harris HQ (@BidenHQ) February 12, 2024

Останніми тижнями інфлюєнсери правого напряму на повну потужність просували теорію змови «Байден фальсифікує Суперкубок» зокрема колишній кандидат у президенти Вівек Рамасвамі. Інші праві авторитети, такі як Роган О’Гендлі, попереджали про неминучу загибель, якщо Chiefs виграють, начебто це необхідно, щоб Байден після перемоги на виборах почав третю світову війну.

Свіфт не оголосила, кого вона підтримає на президентських виборах цього року — і навіть не повідомила, чи оприлюднить свій вибір публічно, — але підтримка Байдена цілком можлива. Попзірка підтримала Байдена у 2020 році, опублікувавши селфі з власним печивом Biden-Harris, і раніше критикувала Трампа за його боротьбу з пандемією covid-19.