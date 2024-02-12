Бейонсе «зламує» інтернет з Verizon, Шварценеггер у ролі сусіда-супергероя та штучний інтелект Microsoft — реклама на Супербоул-2024

Цьогорічний Суперкубок відзначився драматичною (і третьою за 5 років) перемогою «Канзас Сіті Чифс», скромним виступом Usher у перерві й мільйонними заробітками за рекламу для організаторів.
Супербоул, як і фінал Ліги Чемпіонів — найбільші рекламні сцени світу, де компанії мають шанс представити свою продукцію одразу мільйонам споживачів. Цьогоріч середня вартість одного ролика тривалістю 30 секунд обійшлася у $7 млн — і, з огляду на велику кількість зірок у рекламі, немало коштів спрямували й на їх створення (в окремих роликах з’являлись Крістофер Вокен, Бен Аффлек, Бейонсе, Квінта Брансон, Дженна Ортега, Кейт Маккіннон, Дженніфер Еністон, Арнольд Шварценеггер та інші).
Ось деякі з реклам, які транслювалися на Супербоул-2024:
Бейонсе «зламує» Інтернет у рекламі Verizon
У ролику 32-разова володарка «Ґреммі» намагається «покласти» інтернет своїми гучними заявами, однак один оператор (і це Verizon) таки встояв.
Штучний інтелект Microsoft
Microsoft вперше за 4 роки повернулася на рекламний майданчик Супербоулу, аби похизуватися своїм ШІ Copilot. У ролик чатбот створює зображення для розкадровки сценарію, відповідає на запити про кодування та пропонує логотип для автосервісу.
Pfizer готується до «наступного бою»
Фармацевтичний гігант був в авангарді просування вакцини проти Covid кілька років тому і визначив у ролику своїм наступним завданням «перемогу над раком».
Реюніон «Друзів» для Uber Eats
Служба доставки возз’єднала Дженніфер Еністон та Девіда Швіммера у рекламі, щоправда, на цей раз акторка, здається, не впізнала свого колегу по знімальному майданчику.
Сусід-супергерой у виконанні Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер постав у рекламному ролику у вигляді агента страхової компанії State Farm, який схожий на типового героя бойовиків, що рятує сусідів від біди — він і в палаючий дім увійде, і цуценят з полум’я винесе.
Тед Лассо і Лео Мессі у рекламі Michelob Ultra
Можливо, Мессі й міг би доєднатися до ФК «Річмонд» у наступному сезоні, якби серіал не завершився. Пивний бренд Michelob Ultra виправив цю прикру помилку, продемонструвавши футболіста і головного тренера клубу в одній сцені у своєму рекламному ролику.
Зірковий склад для бой-бенду Бена Аффлека
Бен Аффлек прямує до статусу поп-зірки у рекламі бренду Dunkin’. Для своєї нової групи «The DunKings» актор залучає Метта Деймона і Тома Брейді. Дженніфер Лопес, здається, не у захваті.
Електромобіль BMW та Крістофер Вокен
60-секундний ролик демонструє Вокена, який обговорює перший автомобіль BMW 5 серії зі швейцаром і згодом сідає за кермо. Усі, кого актор зустрічає по дорозі, тим часом імітують його добре відомий драматичний голос і ритм мови. Реклама зрештою і дістала відповідну назву — «Talkin’ Like Walken».