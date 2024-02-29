EA звільнить 670 працівників (5% штату), закриє студію Ridgeline Games. Гра Respawn про Мандалорця — все.

Electronic Arts планує звільнити близько 5% свого персоналу, тобто близько 670 співробітників. Це робиться з метою реструктуризувати компанію та змінити її операційну модель. Це стало відомо із записки, розповсюдженої генеральним директором EA Ендрю Вілсоном.

Ця новина з’явилася лише через кілька днів після того, як EA оголосила про «невелику хвилю» звільнень після закриття двох мобільних ігор. Також стало відомо, що Electronic Arts планує «відійти» від розробки ігор на основі ліцензованої інтелектуальної власності, яка, на думку компанії, «не буде успішною в (індустрії), що змінюється».

EA також повідомила, що у рамках хвилі звільнень закриває свою студію Ridgeline Games – розробника, відповідального за одиночну частину Battlefield. Розробка контенту для одиночної гри в Battlefield переходить до студії Criterion, більш відомої завдяки франшизі Burnout та Need For Speed. Однак вона працювала на невеликих ділянках Battlefield V і Battlefield 2042.

У своїй публічній заяві президент EA Entertainment and Technology Лаура Міле вказала, що відхід Маркуса Лехто певною мірою призвів до рішення закрити Ridgeline.

«Маркус Лехто нещодавно прийняв особисте рішення покинути проєкт», — сказала вона. «Щоб забезпечити безперебійну роботу, ми негайно призначили керівництво Criterion, щоб контролювати нашу роботу в одиночній грі. У рамках цієї зміни ми припинимо роботу Ridgeline як окремої студії в Сіетлі, а деякі члени команди приєднаються до Ripple Effect. Вони продовжуватимуть працювати з командами DICE, Ripple і Criterion, створюючи наступний досвід Battlefield».

Крім того, в рамках зазначеної реструктуризації EA скасувала гру від першої особи у всесвіті Star Wars, яку розробляла студія Respawn Entertainments. Раніше повідомлялося, що ця гра присвячена Мандалоцю — мисливцю за головами. Ця новина стала серйозним шоком для тих, хто працював над проєктом, у якому вже було завершено кілька рівнів і вертикальний зріз (частина гри, яка вже створюється з повноцінними процесами та високою якістю, слугує зразком для решти рівнів). Скасування гри про Мандалорця стало наслідком стратегії зі скорочення розробок ігор на базі ліцензованої інтелектуальної власності, яка, зазвичай, вимагає чималих ліцензійних зборів.

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За останні дні понад тисячу працівників в ігровій галузі втратили роботу. Днями повідомлялося, що Sony звільнить близько 900 співробітників PlayStation. Також 15% штату скорочує ESL FACEIT. Згідно з озвученими цифрами, за перші 2 місяці 2024 року з ігрової індустрії було звільнено понад 8 тис. осіб. Минулого року в тій чи іншій формі було звільнено приблизно 10 тис. співробітників.

Джерело: insider-gaming 1, 2, 3

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