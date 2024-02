Sony звільнить близько 900 співробітників PlayStation — постраждають найуспішніші студії Naughty Dog, Insomniac та Guerrilla

Sony повідомила про «важке рішення» ─ компанія змушена «реструктуризувати діяльність» та прийняла рішення розпочати скорочення персоналу підрозділу PlayStation. Це дозволить «оптимізувати ресурси».

Всього планується звільнити приблизно 8% персоналу (близько 900 осіб) в різних регіонах світу. В тому числі під скорочення потраплять і співробітники власних студій PlayStation. Скорочення персоналу відбуватиметься «відповідно до місцевого законодавства та процесу консультацій».

ОНОВЛЕНО: Sony також заявила про «перегляд» портфоліо ігор, які перебувають на різних етапах розробки, та скасування кількох проєктів. Яке саме ігри відправили під ніж, наразі не повідомляється.

Схоже, що найбільше постраждають працівники у Великій Британії. Згідно з наявною інформацією, Лондонська студія PlayStation Studios буде повністю закрита. Також будуть скорочення в студії Firesprite та очікуються різноманітні скорочення у Sony Interactive Entertainment у Великій Британії. В Японії компанія запровадить програму подальшої підтримки кар’єри. Bloomberg додає, що звільнення торкнуться розробників студій Insomniac (стоїть за Marvel’s Spider-Man), Naughty Dog (The Last of Us) й Guerrilla (Horizon). Це три з її найуспішніших дочірніх компаній.

«Це неймовірно талановиті люди, які були частиною нашого успіху, і ми дуже вдячні за їхній внесок. Однак галузь надзвичайно змінилася, і нам потрібно підготуватися до майбутнього, щоб підготувати бізнес до того, що чекає попереду. Нам потрібно виправдати очікування розробників і геймерів і продовжувати розвивати технології майбутнього в іграх, тому ми зробили крок назад, щоб переконатися, що ми готові й надалі пропонувати найкращі ігрові враження для спільноти», ─ заявляє президент і головний виконавчий директор Sony Interactive Entertainment Джим Раян.

В компанії додають, що плани щодо реорганізації та оптимізації спрямовані на те, щоб «надалі забезпечувати найкращий ігровий досвід».

